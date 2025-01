El infatigable crecimiento del oro de cara a 2025

Hasta la llegada de Donald Trump al poder, el oro se había convertido en uno de los grandes protagonistas de este 2024. Y no es para extrañar: el metal precioso había superado con creces las expectativas de su crecimiento, superando sus máximos históricos y situándose por encima de los 2.800 dólares la onza. El frenazo llegó una vez finalizada las votaciones en Estados Unidos, cuya consecuencia directa fue la revalorización del dólar y, por ende, una ligera corrección del metal dorado.

Sea como fuere, estos últimos 12 meses sobresalientes no se los quita nadie. En caso de cerrar el año en torno a los 2.700 dólares la onza, la apreciación rondaría en torno al 30%. Y según Javier López Milán, CEO de SilverGold Patrimonio, los análisis de su empresa es que cerrará cercano a esa cifra. “Es cierto que las amenazas de barreras comerciales han aumentado la incertidumbre en torno a la bajada de los tipos de interés y han desincentivado la compra de oro por el encarecimiento del dólar, pero esta situación es solo momentánea”, explica. Este optimismo es compartido también por la gigantesca Goldman Sachs, que ve al metal superando nuevos niveles históricos.

Uno de los motivos principales por los que el futuro será bastante positivo para el oro es la incertidumbre. El recrudecimiento del conflicto ucraniano, la caída del régimen de Bashar Al Assad y la crisis en Oriente Medio han alimentado más aún un clima de inseguridad donde el oro brilla especialmente. Su valor refugio hace más resilientes las carteras de los inversores, que lo ven como el diversificador perfecto. “Es bastante posible que, siendo cautos, el escenario que pensamos es que llegará a los 3.000 antes del primer semestre de 2025 y alrededor de 3.500 para finales de año”, prevé el fundador de SilverGold Patrimonio.

Mientras que la inflación persista y la incertidumbre geopolítica no se desvanezca, el metal precioso seguirá jugando un papel importante. Y no solo para las economías familiares, también para los estados: la mayoría de países del entorno BRICS están incrementando sus reservas de oro con ritmos de compras elevadísimos. Y no hay visos de que este se reduzca, ya que el Banco Central Europeo tiene el 50% de su capital respaldado en oro, mientras que el de China, por poner un ejemplo, baja al 5%. “Estos países quieren desdolarizar su economía, reducir su exposición a la moneda estadounidense. A nadie le extraña estas maniobras y que además estén preparando una divisa común respaldada por el metal dorado”, relata López Milán. Los movimientos de los bancos centrales aplicarán un peso lo suficientemente fuerte para seguir empujando al metal a niveles más elevados.

Silvergold El infatigable crecimiento del oro de cara a 2025

¿Un mal momento para entrar en el oro?

A finales de 2019 el metal dorado apenas rondaba los 1.500$ la onza, es decir, ha crecido en 5 años un 82,46%. Esto podría hacer pensar a mucha gente que el mejor momento para subirse a su tren ha pasado, algo que desmiente completamente López Milán. “Siempre, siempre, siempre es buen momento para empezar a comprar metales preciosos. Es indudable que depende del contexto obtener más o menos ganancias, pero con la mirada puesta a largo plazo uno casi siempre saldrá ganando”, detalla.

De hecho, momentos como el actual, donde se corrige la cotización del oro, ofrecen una oportunidad excelente para entrar en la cresta de la ola. “Cuando el metal baja, avisamos a todos nuestros clientes y, lejos de ser pesimistas, les invitamos a incrementar sus compras. Nos ha salido bien hasta ahora y esperamos que siga siendo así durante mucho más tiempo”, confiesa.

SilverGold nació en 2019 con una meta clara: democratizar el mercado de los metales preciosos de inversión. Y parece que, de momento, lo están consiguiendo. Cada vez son más las familias que recurren a ellos para proteger su patrimonio, sumándose a una corriente que replican ciudadanos de China o la India, cuyas compras de lingotes y monedas no han parado de aumentar. España es, cada vez, más brillante.