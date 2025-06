Santiago Segura: “La política real ya supera a Torrente"

Santiago Segura ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para presentar Padre no hay más que uno 5, la nueva entrega de su exitosa saga familiar que se estrena este jueves en cines. En una conversación distendida pero cargada de contenido, el cineasta ha abordado no solo su última película, sino también cuestiones personales, educativas y políticas con el estilo directo y ácido que le caracteriza.

“Me levanto encabronado por las mañanas, y por eso necesito cápsulas de buen rollo como esta película”, ha asegurado entre risas, al tiempo que explicó que sigue viviendo cada estreno como el primero. “Intento que las películas sean muy rápidas y divertidas, y ayer en el preestreno se reían en cada chiste. Si alguien no se ríe, me duele”.

Familia, móviles y el peso de la educación

Durante la entrevista, Segura ha compartido una imagen personal que le emocionó profundamente: una fotografía junto a su madre. “Me da mucha pena que no llegara a verme haciendo estas películas”, ha confesado. “Mi madre falleció con 64 años y no llegó a conocer a mi hija menor ni a verme en MasterChef. Le hubiera encantado”. Su recuerdo marcó uno de los momentos más íntimos de la conversación.

Santiago Segura junto a Alberto Herrera

Hablando como padre, ha relatado cómo gestiona el uso del móvil en casa, especialmente con su hija de 11 años. “Los científicos dicen que hasta los 16 no deberías tener móvil, pero si no lo das antes, tu hija se siente marginada. Es muy complicado”. Él mismo reconoce que ha tenido que ceder parcialmente: “Le doy un iPhone sin tarjeta, con WhatsApp solo en wifi. Es como si le dieras un coche sin gasolina”. Y lanzó una frase provocadora sobre el uso abusivo de las pantallas: “La tablet es como dar cloroformo a tus hijos para que se callen”.

Sobre su hija Sirena, que participa en sus películas, ha sido claro: “Solo rueda en vacaciones y bajo mi dirección. Primero, infancia normal. Las ofertas externas no las permito”. Aunque la joven ya ha mostrado interés por protagonizar una hipotética Torrentina, su padre le puso límites con humor: “Ni se te ocurra engordar para eso”.

Política, polarización y el incierto regreso de Torrente

La posibilidad de una sexta entrega de Torrente también ha sido abordada. Segura reconoció que la idea le ronda, pero que el contexto actual no ayuda: “Me está costando enfocarlo porque la política real ya es política-ficción. Hay cosas que no meterías ni en una película de Torrente porque parecerían exageradas”. De hecho, ha ironizado con que “Torrente ahora parecería un moderado comparado con la realidad”.

Segura se ha mostrado muy crítico con la polarización y la falta de diálogo. “Aquí etiquetas a alguien de rojo o de facha y ya no le escuchas. En redes me llaman facha y rojo por igual, literalmente fifty-fifty. La gente ya no escucha argumentos, solo se posiciona”. Y ha añadido: “El daño que han hecho algunas manzanas podridas de la izquierda no ha sido solo a su partido, ha sido al sistema entero”.

Sobre los premios que nunca llegan pese a sus éxitos de taquilla, lo toma con filosofía: “Mejor así. Si, además de ser la más vista, me dieran premios… ¡me tirarían piedras!”. Dice no tener ninguna fórmula secreta, salvo una: hacer reír. “La comedia es ingrata pero clarísima: o se ríen o no se ríen”.

Y ha cerrado la entrevista con una frase que resume su manera de ver el país y el humor como vía de escape: “Lo que tenemos los españoles es sentido del humor. Si no, estas hostias no se tragan”. Porque, con Segura, la risa siempre viene con una carga de verdad.