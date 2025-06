Joseba Larrañaga entiende la justificación de Simeone a la eliminación del Atlético del Mundial de Clubes: "No puede ser un desastre"

El Atlético de Madrid se marcha del Mundial de Clubes de la FIFA sin premio. Eliminado en la fase de grupos, a pesar de sumar los mismos puntos que el campeón de la Champions League y el campeón de la Copa Libertadores, el equipo de Diego Pablo Simeone se queda fuera por culpa de la diferencia de goles. Una salida dolorosa, pero no necesariamente desastrosa, al menos según la visión del periodista Joseba Larrañaga, que este lunes en El Partidazo de COPE defendió el análisis del técnico argentino frente a las críticas del resto de tertulianos.

"Nosotros hicimos los mismos puntos que el campeón de Champions y el campeón de Libertadores y estamos fuera", lamentó Simeone en rueda de prensa tras el 1-0 ante Botafogo, insuficiente para seguir en el torneo. “Nos falta un poco más”, reconoció el entrenador colchonero, que recordó que ese mismo día “competimos de menos a más” pero “no tuvimos la contundencia que piden estos torneos”.

EFE Newton (i) y Gregore (d) de Botafogo celebran la clasificación este lunes, tras un partido del Mundial de Clubes entre el Atlético de Madrid y Botafogo en el estadio Rose Bowl en Los Ángeles

Larrañaga quiso poner en contexto esa valoración del técnico rojiblanco en el debate que abrió Juanma Castaño en el programa de COPE. Castaño afirmaba que ese argumento de los puntos era "una trampa", algo que cuestionaron abiertamente tanto Manolo Lama como el propio Joseba: “A mí no me parece trampa”, respondió el periodista vasco. “He estado mirando todos los grupos y no va a haber ningún tercero que se vaya a la calle con seis. Incluso hay bastantes posibilidades de que haya equipos que se metan sin llegar a los seis puntos. Por lo cual, yo creo que no se puede interpretar como un desastre el Mundial de Clubes del Atlético de Madrid”.

Un golpe difícil, pero no definitivo

La eliminación se selló en el Rose Bowl de Pasadena, donde el Atlético necesitaba ganar por tres goles de diferencia a Botafogo para clasificarse. Solo logró uno, marcado por Antoine Griezmann en los últimos minutos. La falta de acierto y la solidez defensiva del equipo brasileño fueron decisivas. Pero lo que realmente condenó a los madrileños fue el 4-0 encajado ante el Paris Saint-Germain en el debut, un resultado que dejó a los rojiblancos con una diferencia de goles de -3 frente al +3 de los franceses.

Simeone fue claro al respecto: “No pudimos gestionar bien ese final de partido con un hombre menos”. Y reconoció que “nos da pena irnos ahora porque teníamos más ilusión de lo que hicimos”.

En la tertulia, Luis García apuntaba que el análisis del Cholo "falsea la realidad". A lo que Larrañaga replicó con contundencia: “No, no, no. Las competiciones están hechas así, y esto también pasa en la Champions”. Porque sí, en la Liga de Campeones también es posible ver equipos que se clasifican con menos puntos o quedan fuera por detalles. De hecho, David Sánchez recordó que se trata de un formato competitivo que ya ha provocado eliminaciones similares.

Simeone, entre la tristeza y la autocrítica

El técnico rojiblanco se mostró sereno pero dolido tras el choque. “Duele porque hicimos mucho esfuerzo”, dijo, admitiendo que su equipo estuvo cerca pero no logró concretar. “Las que tengamos, hay que meterlas adentro”, avisó Julián Álvarez antes del partido, consciente de lo que se jugaban.

EFE El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone (d), asiste este lunes, a un partido del Mundial de Clubes entre el Atlético de Madrid y Botafogo en el estadio Rose Bowl en Los Angeles

A pesar de someter durante muchos minutos al equipo brasileño, el Atlético no encontró la contundencia ofensiva necesaria. Jan Oblak, como tantas veces, sostuvo a los suyos con paradas clave, pero ni eso bastó para dar la vuelta a un destino marcado por los pequeños detalles. Detalles que en torneos tan exigentes, como bien señalaba Simeone, marcan la frontera entre el éxito y la eliminación.

Como bien apunta Larrañaga, el fracaso del Atlético puede medirse en resultados, pero también en la forma en la que compitió. Y ahí, al menos esta vez, no todo fue un desastre.