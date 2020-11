La indirecta de Kiko Rivera a Isabel Pantoja que ha sorprendido a todos

Han sido semanas muy duras para Kiko Rivera Pantoja. El hijo más pequeño de Francisco Rivera Paquirri concedía una entrevista a la periodista Mila Ximénezdonde destapaba detalles muy íntimos de la relación con su madre y la gestión que Isabel Pantoja habria hecho de la herencia de su padre, que falleció mientras toreaba en Pozoblanco, Córdoba.

Desde entonces, Kiko se convirtió en el gran amor de su madre. Isabel Pantoja y Kiko habían mantenido siempre una estrecha relación. Sin embargo, hace unas semanas, el DJ hacía unas declaraciones sobre su madre en las que aseguraba sentirse muy dolido y engañado por la tonadillera a causa de una mala gestión de la herencia de su padre.

"ROMERO, ROMERO... QUE VENGA LO BUENO"

Sus hermanos mayores, Cayetano y Fran Rivera, se están convirtiendo en sus princiapales apoyos en estos momentos. De hecho, hace unos días hemos podido ver a los tres hermanos visitando a su tío Riverita. Los tres fueron juntos en el coche de Kiko. Un gesto de acercamiento que no ha dejado indiferente.

Parece que Kiko está encontrando en esos apoyos sus fuerzas para salir adelante. En su cuenta de Instagram, Kiko ha publicado una fotografía con el semblante al que siempre nos ha tenido acostumbrados y que tan poco le ha acompañado en estos últimos tiempos.

"Romero romero romero...que salga lo malo y entre lo bueno. Vamos a empezar a sonreír que la vida es corta...y no quiero perder el tiempo en tristezas! Vamos con ello familia! Os quiero". Unas palabras que muchos han entendido como un mensaje a su madre en el que pondría de manifiesto su distanciamiento con la artista.

"HE PEDIDO A MIS ABOGADOS REVISAR EL TESTAMENTO"

En la entrevista que concedió a Mila Ximénez,Kiko se mostraba firme y rotundo, y expresaba su dolor con estas palabras: “Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas, firmé lo que ella me pidió. He pedido a mis abogados revisar el testamento, me huelo lo peor. Mi madre me ha engañado”.

Tras estas declaraciones vimos a Kiko Rivera en una entrevista con Jorge Javier Vázquezen un programa especial emitido por Telecinco. En "Cantora: La herencia envenenada", Kiko volvía a insistir. Se siente engañado y traicionado por la mujer que ha sido su pilar desde que perdió a su padre. Durante esa entrevista, su hermano Fran Rivera entraba por teléfono muy emocionado para apoyar a su hermano pequeño.

"TE ECHO DE MENOS, PAPÁ"

En los últimos tiempos, los tres hermanos han tenido gestos públicos de cariño hacia el diestro, demostrando que su recuerdo es un gran apoyo en estos duros momentos. Kiko le dedicaba estas palabras: “Ojalá estuvieses aquí papá. Nada de esto estaría pasando. Tengo miedo de encontrarme con la verdad. Si ellos no supieron respetar tu voluntad, si todavía está en mi mano, te juro por Dios que yo lo haré”.

Días después, su hermano Fran Rivera publicaba una fotografía en Instagram con unas palabras: "La mejor herencia... mi sangre". Unas palabras con las que Fran demostraba que la herencia de su padre, que durante años lo ha enfrentado a la tonadillera, vuelve a estar más de actualidad que nunca.

