Palo del entrenador del Valencia a LaLiga por tener que jugar contra el Barcelona en el Johan Cruyff: "Los que ponen las normas tienen que velar porque se cumplan"

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, apuntó que jugadores como Lamine Yamal, Pedri, Ferran Torres o Rashford están muy por encima del campo o el graderío del Estadio Johan Cruyff.

“Es una situación atípica porque normalmente el estadio se sabe con anterioridad y la Federación y la Liga fijan unas normas y tienen que velar porque esas normas se cumplan. Lo que yo he hecho es centrarme en nosotros mismos independientemente del campo en el que se juegue”, dijo este viernes en rueda de prensa.

En ese sentido, el míster del Valencia expresó que el estadio no es más pequeño, pues las dimensiones son las mismas que el Camp Nou o Montjuïc, por lo que no afecta a su equipo, pero apuntó que sí afecta a la parte más importante del fútbol que es el aficionado. “Cuando se supo el estadio, el club hizo un esfuerzo para que 290 personas estén ayudando al equipo, para nosotros es necesario. No ha sido acorde al nivel de prestigio de la competición”, agregó.

En la pasada temporada, el Valencia recibió dos resultados muy negativos seguidos ante el Barcelona, con una goleada en Montjuïc en Liga y otra en Copa del Rey, unos resultados que fueron “dolorosos”. “El 7-1 y el 0-5 son de los días más complicados como entrenador del Valencia. Después de esos dos duros golpes me gustó que el equipo fue capaz de levantarse en ambos. Después del 7-1 fuimos capaz de ganar al Celta, cuando estábamos a cuatro de la salvación y después del 0-5, el equipo ganó contra el Leganés”, recordó.