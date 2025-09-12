COPE
El sorprendente veto a una leyenda del Atletismo en todos los eventos internacionales

Se le retira la acreditación y credenciales en las competiciones internacionales del máximo nivel o cualquiera organizada por la federación internacional o nacional.

Mike Powell sigue teniendo en su poder el récord del mundo de salto de longitud.

El Grupo de Gestión de Casos (CMG) de World Athletics ha suspendido al estadounidense Mike Powell, plusmarquista universal de longitud, indefinidamente por un problema de haber incumplido la regla de un entorno seguro en el atletismo, tras una petición de la Unidad de Integridad de este deporte (AIU).

Powell está suspendido de las actividades organizadas por World Athletics y de las actividades de atletismo, incluida la falta de acreditación o credenciales en las competiciones internacionales del máximo nivel o cualquiera organizada por la federación internacional o nacional. No puede asistir, ya sea por una invitación ni entrar en zonas de hospitalidad y otros lugares privados que tenga relación con estos acontecimientos deportivos. 

