El inesperado mensaje de Kiko Rivera a su padre: "Hasta el final, papá. Te lo prometo"

Cuando el 26 de septiembre de 1984, Francisco Rivera Paquirri se dejaba la vida en la plaza de toros de Pozoblanco, en Córdoba, nada hacía presagiar lo que pasaría casi treinta años después.

Aquel 26 de septiembre rompió en dos la vida deIsabel Pantoja. Toda la felicidad que la pareja deslumbraba hacía algo más de un año, el 30 de abril de 1983 cuando se casaban en la basílica de Jesús del Gran Poder de Sevilla, quedaba rota para siempre. El matrimonio solo tuvo un hijo: Francisco José Rivera Pantoja.

El torero dejaba viuda a Isabel Pantoja, con la que se había casado por todo lo alto en segundas nupcias tras separarse de su primera esposa, Carmina Ordóñez. Dejaba también a otros dos hijos huérfanos de su primer matrimonio; Francisco y Cayetano.

Tres décadas después, aquel niño de algo más de un año ya se ha convertido en todo un hombre. Y este mensaje público en las redes demuestra que la relación con su madre no estaría pasando por su mejor momento: "Hasta el final, papá. Te lo prometo", ha escrito Kiko.

Kiko Rivera Pantoja sorprendía a todos en una entrevista con la periodista Mila Ximénez. El DJ hacía unas declaraciones sobre su madre que jamás había hecho. Se mostraba muy dolido y engañado por su madre debido a la herencia del torero.

"MI MADRE ME HA ENGAÑADO"

“Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas, firmé lo que ella me pidió. He pedido a mis abogados revisar el testamento, me huelo lo peor. Mi madre me ha engañado”. Claras y rotundas palabras del hijo de Isabel Pantoja que dejaron a todos sorprendidos, ya que madre e hijo siempre habían mantenido una relación muy estrecha.

En este tiempo, Kiko publicaba otro mensaje lleno de cariño y añoranza a su padre: “Ojalá estuvieses aquí papá. Nada de esto estaría pasando. Tengo miedo de encontrarme con la verdad. Pero voy a luchar hasta el final tumbando a quien haga falta tumbar. Si ellos no supieron respetar tu voluntad, si todavía está en mi mano, te juro por Dios que yo lo haré”.

ENFRENTADOS "POR LA HERENCIA DE PAQUIRRI"

Ahora es la primera vez que el hijo más pequeño de Paquirri, habla así sobre la herencia, aunque cabe recordar que este tema ya enfrentó a los hermanos Rivera Ordoñez con Isabel Pantoja durante años.

Recordemos que Fran y Cayetano Rivera, los hijos mayores del torero, siempre han reclamado una parte de la herencia que dicen que es suya y que Isabel Pantoja tendría en la finca de Cantora, donde ella reside. Se trata de trajes de luces y otros objetos del torero relacionados con elmundo de la tauromaquia.

También te puede interesar:

El enigmático mensaje de Kiko Rivera sobre la herencia de Paquirri

El enfado de Paquirri al anunciar que se suspende la Goyesca de Ronda

El ataque de Fran Rivera a Isabel Pantoja más "descorazonador"