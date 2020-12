La hija de Bertín Osborne se sincera sobre su bulimia: "Me ha costado mucho"

Claudia Osborne publica su primer libro. "Lo mejor de ti" tiene mucho de su autora. La hija de Bertin Osborneha conseguido llenar su obra de verdad. Y lo ha conseguido sincerándose, con ella misma y con los lectores.Claudia Osborne ha sufrido depresiones y bulimia.

Pero eso es parte del pasado. Hoy, Claudia Osborne ha superado los peores momentos de su vida y se ha formado como coach. Ahora acaba de publicar su primera obra 'Lo mejor de ti', que ha dedicado a sus hermanas, que han sido uno de sus apoyos más importantes a lo largo de su vida.

"MI PADRE ESTÁ ORGULLOSÍSIMO"

A lo largo del libro, la coach propone ejercicios terapéuticos, técnicas de relajación y meditación, e invita a los lectores a descubrir "el arte de conocerse y cuidarse a uno mismo para ser feliz". Y de eso Claudia sabe mucho ya que lleva varios años con la práctica.

Claudia sabe que para ayudar a los demás, tenía que sincerarse: "Me ha costado ponerme de ejemplo pero lo he creído necesario. Un testimonio de primera mano es fundamental para que el lector se identifique con el libro". ¿Y Bertín Osborne? ¿Qué le parece al presentador de "Mi casa es la tuya" el trabajo de su tercera hija? Claudia misma cuenta que el artista "Se ha leído el libro un par de veces. Sabe lo que he hecho conmigo misma y cómo intento ayudar a los demás y está orgullosísimo".

CUANDO LA BULIMIA DA LA CARA

La madre de Claudia, Sandra Domecq, falleció de cáncer cuando Claudia solo tenía quince años. Ahora recuerda que su primera carencia la sufrió de pequeña. "Nací en una época muy difícil para mi madre, que se acababa de separar, estaba sola y tirando de tres niñas. Sentí que mis necesidades no estaban cubiertas. Y esa herida terminó de abrirse cuando murió. No me dio tiempo a recibir lo que necesitaba de ella".

Según cuenta Claudia, cuando enfermó de bulimia nadie se dio cuenta. Su familia no podía ni imaginar que aquella buena estudiante pudiera tener una enfermedad. Y recuerda en su libro "cómo canalizaba la tristeza atiborrándose de comida. Luego te sientes culpable y te purgas", explica en el libro.

EL AMOR DE SU VIDA

Cuando Claudia tenía 22 años, decidió pedir ayuda. Fue entones cuando se fue a estudiar a Estados Unidos, donde conoció al que para ella fue el gran amor de su vida. "Fue la relación más impresionante que he tenido nunca", pero decidió dejarlo y regresar a España. "Dejé al amor de mi vida, del que seguía locamente enamorada."

Hoy, Claudia se siente fuerte para contarlo en "Lo mejor de ti". Para compartir esas vivencias con las que seguro podrá ayudar a otras personas. Y también , ayudarse a sí misma.

