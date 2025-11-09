COPE
Podcasts
Deportes COPE Asturias
Deportes COPE Asturias

athletic 1-0 real oviedo

Luis Carrión, tras caer en San Mamés: "La segunda parte es un paso atrás. Me ha faltado alma y fútbol"

El técnico del Real Oviedo se ha mostrado muy descontento en la sala de prensa con los segundos 45 minutos de su equipo

BILBAO, 09/11/2025.- El entrenador del Real Oviedo, Luis Carrión, da instrucciones durante el partido ante el Athletic de la jornada 12 de Liga disputado este domingo en el estadio de San Mamés. EFE/Miguel Toña
00:00
Descargar
Deportes COPE Asturias

Rueda de prensa de Carrión tras caer en San Mamés

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el

1 min lectura8:51 min escucha

Descargar

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

13:00 H | 09 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking