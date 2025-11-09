athletic 1-0 real oviedo
Luis Carrión, tras caer en San Mamés: "La segunda parte es un paso atrás. Me ha faltado alma y fútbol"
El técnico del Real Oviedo se ha mostrado muy descontento en la sala de prensa con los segundos 45 minutos de su equipo
Fernando Justo Gómez
Asturias - Publicado el
1 min lectura8:51 min escucha
