La sorprendente confesión de Bertín Osborne sobre su pasado en 'Mi casa es la tuya'

Bertín Osborne nos ha trasladado a su pasado y ha explicado cómo era la relación con sus padres antes y después de empezar su carrera musical. Tamara Falcó ha acudido en calidad de invitada a 'Mi casa es la tuya', pero, en seguida, se ha convertido en interrogadora y ha sonsacado Bertín todo lo que ha querido.

La hija de Isabel Preysler y el marqués de Griñón ha afirmado que su faceta como entrevistadora había sido solo "una cosa puntual": "Le hice una entrevista a Mario Vargas Llosa para 'Vanity fair' y estuvo estupendo. Me preguntaron: "¿Qué contactos tienes?". Se me ocurrió Mario, porque mi madre no me quiso conceder una entrevista. Pero decidí no seguir, porque vi que no era lo mío. ¿Si no me gusta, por qué tengo que trabajar en ello?".

Pero enseguida ha sacado su vena más curiosa y ha empezado a indagadar en la vida pasada de Bertín: "Me parece fascinante que le dijeras a tu madre: "Mamá, quiero ser artista"". "Yo ya vivía solo y no dije nada. Simplemente, lo hice con un grupo de amigos. Siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Mi padre hasta me echó una mano. Me presentó a un mánager importante. Es lo último que me pensaba que iba a hacer", ha explicado el intérprete de 'Lo que cambié por ti' en el programa de Mediaset. "¿Pero lo hacías para ligar o para cantar?", ha preguntado Tamara. "Por las dos cosas. Yo cantaba rock y country en inglés", ha señalado entre risas.

"Mi padre lo llevó al extremo"

Osborne ha confesado que su época de adolescente fue muy dura para sus padres: "Hasta los 15 años era un niño buenísimo, pero tuve una adolescencia muy mala. Me volví un loco peligroso y me internaron. En ese momento, estaba peleado con mi padre, que era súper estricto y yo, muy disperso. Estoy horrorizado, porque no quiero que le pase lo mismo a mi hijo Carlos".

Bertín ha contado que la relación con su padre se volvió insostenible: "Era demasiado estricto y lo llevó al extremo. No estuvo en mi boda con Sandra Domecq, porque no le había invitado. ¿Uno tiene que invitar a un padre? No teníamos relación en ese momento. Mi pobre madre lo pasó fatal. Ese tipo de cosas le afectaban muchísimo".

En cambio, con su madre siempre se ha llevado genial y ella ha sido su fan número uno desde el principio: "Mi madre era todo lo contrario. No se metía en nada. Ella siempre decía que sí a todo y me encubría: "No le digas nada a tu padre". Venía a los conciertos a escucharme y se traía a todas sus amigas, que, de hecho, siguen viniendo. Murió hace 20 años, pero es como si fuera hoy".