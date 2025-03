Los grandes momentos del día de Andalucía: "Una reclamación histórica, una llamada en pleno vuelo y Manu Sánchez, mojándose por la sanidad pública"

Miles de andaluces están en estos momentos disfrutando del puente del Día de Andalucía. El día más importante de nuestra tierra nos ha dejado grandes momentos. Y hoy, todavía resuenan los ecos del 28F.

Un día de fiesta que ha estado marcado por el acto de la Entrega de Medallas y reconocimientos de Hijos Predilectos que se ha celebrado en el teatro de la Maestranza de Sevilla nos ha dejado grandes momentos.

ABEL MORENO Y SU "MADRUGÁ"

Uno de los momentos más aplaudidos de la gala se ha producido con la interpretación de 'La Madrugá' a cargo de la banda de Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva de Salteras (Sevilla). La banda entraba en el teatro interpretando “La Madrugá”, una de las obras del maestro Abel Moreno, que recogía la Medalla de las Ciencias Sociales y las Letras.

Otro de los grandes momentos de este 28F ha sido cuando el humorista Manu Sánchez ha recogido la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos tras superar un cáncer. El presentador sevillano se tenía que mojar, como él mismo decía en el escenario del teatro Maestranza de su tierra.

MANU SÁNCHEZ: "ME TENÍA QUE MOJAR"

Ante un aforo completo, Manu Sánchez ha recordado el momento en el que su oncóloga le dijo que tenía cáncer. “En ese momento le dije, ¿Qué hago? ¿Me voy a Houston, a Pamplona? Y ella me dijo: “Cuando esos casos se complican, terminan aquí, en la sanidad pública andaluza”. El humorista daba públicamente las gracias al Servicio Andaluz de Salud.

Este 28F nos deja emociones y mucho arte. Uno de los más recordados, el momento en el que el Presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, se arrancaba por sevillanas en el escenario con María del Monte, que también recogía la Medalla de Andalucía de las Artes.

Manu Sánchez, emocionado tras recibir la Medalla de Andalucía

Y como es tradición en el Día de Andalucía, ha sido también una jornada para las reivindicaciones. En la clausura del acto, el Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguraba que Andalucía no puede seguir avanzando sin una financiación justa.

"aNDALUCIA MERECE UNA FINANCIACIÓN JUSTA"

Recordemos que nuestra tierra es una de las infrafinanciadas de España junto a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia. Concretamente, Andalucía deja de recibir cada año 1.500 millones de euros.

Por eso, el Presidente ha recordado que construir nuevos hospitales o carreteras, no será posible sin una financiación justa para Andalucía. Juanma Moreno ha pronunciado estas palabras ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es quien permite junto a su jefe Pedro Sánchez que Andalucía recibamos menos dinero que el resto de los españoles.

El presidente andaluz ha apostado por una Andalucía alejada de las crispaciones políticas que hay en el resto de España. Y ha recordado que Andalucía no quiere la quita de la deuda porque no la necesita, y además, ha recordado, que esa quita de la deuda, va contra el espíritu del 28F.

LA LLAMADA DE WHATSAPP DEL PRESIDENTE

Además de las dieciocho Medallas de Andalucía, el Premio Manuel Clavero era para el grupo cordobés Medina Azahara. Y dos sevillanos han recibido el mayor reconocimiento para un andaluz: el título de Hijo Predilecto de Andalucía. Se trata del futbolista Jesús Navas y la investigadora Pilar Manchón, directora de estrategia de investigación de Inteligencia Artificial en Google Research.

Pilar Manchón ha contado en COPE Andalucía el momento en el que recibió la llamada del presidente para comunicarle que había sido nombrada Hija Predilecta de Andalucía. “En ese momento iba viajando en avión por trabajo, y me entró la conexión por WhatsApp. Era la secretaria del presidente, me dijo que quería hablar conmigo, yo le dije que estaba encantada de hablar con él, pero que en ese momento no podía recibir llamadas porque estaba volando. Así que hablamos por WhatsApp”.

Puedes escuchar la entrevista con Pilar Manchón aquí. Y también el resto de momentos de este Día de Andalucía. Momentos que quedan ya para el recuerdo de todos los andaluces.