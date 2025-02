El 28F se llena de música y momentos inolvidables en la gala de las Medallas de Andalucía 2025

Pablo Alborán presenta nuevo tema y cierra la gala con el himno de Andalucía

Uno de los momentos más esperados llegó con Pablo Alborán, galardonado con la Medalla de Andalucía de las Artes, quien presentó en primicia su canción Me quedo, adelanto de su próximo disco. Además, fue el encargado de interpretar el himno de Andalucía en el cierre del evento.

Antes de su actuación, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, bajo la dirección de Juan Luis Pérez, abrió la gala con The Surrender, la pieza de Hans Zimmer para la campaña turística de la Junta. También tuvo su espacio el pianista jiennense Chico Pérez, que interpretó Sea por Venir, otra sintonía institucional.

Sevillanas improvisadas y la espontaneidad de María del Monte

El momento más festivo de la noche lo protagonizó María del Monte, que, tras recibir la Medalla de Andalucía de las Artes, tomó el micrófono para cantar algunos de sus temas más conocidos. La sorpresa llegó cuando Jesús Aguirre, presidente del Parlamento andaluz, se animó a bailar sevillanas con ella.

“La institucionalidad está muy bien, pero también que la gente vea que los políticos son humanos”, comentó con humor María del Monte tras el improvisado baile.

Medina Azahara y un homenaje a la trayectoria musical andaluza

Otra de las actuaciones destacadas fue la del grupo cordobés, Medina Azahara, que interpretó su clásico Necesito respirar tras recibir la Medalla Manuel Clavero Arévalo, un reconocimiento a su trayectoria en defensa y fomento del interés general de Andalucía.

La cantante Karina, galardonada con la Medalla de Andalucía, también dejó su huella en el evento. A sus 77 años, no dudó en subirse al escenario para cantar y compartir su sorpresa por el reconocimiento:

“Creí que era una broma cuando me llamaron. Me habéis rejuvenecido, a estas edades no sabéis lo bien que sienta”, confesó entre risas. Dedicó la distinción a sus nietos: “Va para ellos, aunque la abuela la tenga”.

La gala concluyó con los discursos de los Hijos Predilectos de Andalucía 2025, Jesús Navas y Pilar Manchón, junto al presidente Juanma Moreno, en una ceremonia que combinó música, emoción y orgullo andaluz.