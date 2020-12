La gran sorpresa que no te esperas en la final de Masterchef Celebrity

Esta noche, la gran final de MasterChef Celebrity espera a cinco participantes. Son los cinco finalistas de Masterchef Celebrity 5. Se trata de Florentino Fernández, Raquel Meroño, Nicolás Coronado, Ainhoa Arteta y Josie. Los cinco aspirantes intentarán convertirse en el ganador de la quinta edición que emite Televisión Española.

Los jueces no lo tendrán nada fácil ya que cada vez el nivel es más alto. Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nágera nombrarán al ganador.

JOSIE, LA BRUMA Y LOS FOSOS

Lo que está claro es que los cinco han dejado muy buen sabor de boca entre los espectadores. Uno de los grandes descubrimientos de la edición ha sido Josie. Su sensibilidad en la cocina y todos sus looks, incluida la bruma que lo acompaña en cada prueba, nos han hecho disfrutar de cada programa. La decena de fosos que le ha tocado sufrir, como el diseñador llama a las pruebas eliminatorias, lo han curtido de cara a la final.

Otra de las grandes protagonistas de esta edición ha sido la malagueña Celia Villalobos. En el reality hemos descubierto a la mujer, cocinera y abuela de Alma, que visitó a su abuela para cocinar con ella, sin embargo, a pesar de ser una de las favoritas, no la veremos en la final.

LA TERRE, EL GRAN DESCUBRIMIENTO DE MASTERCHEF

Una de las más queridas por sus compañeros tampoco ha conseguido llegar a la gran final. Se trata deLa Terremoto de Alcorcón, que con sus looks y su "amor incondicional" por Perico Delgado, ha conseguido animar mucho esta edición, a pesar de sus enfrentamientos con Celia Villalobos. De hecho, cuando su sobrina pequeña fue a cocinar con ella, La Terremoto le explicó que era su amiga: "¿Tú no tienes amigas en el colegio con las que te peleas pero son tus amigas? Pues eso me pasa con ella", le aclaró.

¿HABRÁ BESO?

Nicolás Coronado es otro de los favoritos de la noche junto con Raquel Meroño, que para muchos es la gran favorita de la noche, ya que la actriz ha evolucionado muchísimo en las cocinas.

Florentino Fernández y Ainhoa Artetatambién se disputan esta noche el gran premio de Masterchef Celebrity. El humorista entró con un objetivo; superar a su amigo Santiago Segura, quien fue expulsado en el programa número nueve en una edición anterior. Lo ha conseguido, e incluso se ha situado en la gran final.

Mi querido @AbelArana siempre saca lo mejor de mí! La actitud es importante pero no es suficiente, debes entender que solo se logra a punto de esfuerzo y coraje. Me encantaría ganar @masterchef_es#mccelebrity@ShineIberia@PitchMusicMKTpic.twitter.com/8e7WpB2u9r — Ainhoa Arteta (@Ainhoarteta) December 2, 2020

La soprano es la quinta aspirante en esta reñida final. Si es la ganadora, igual hay de nuevo beso a Jordi Cruz. Desde luego, no sería la primera vez que la soprano lo besa. Ni la primera vez que una ganadora le roba un beso en la gran final.

