El motivo secreto por el que Celia Villalobos no es finalista de MasterChef Celebrity

Celia Villalobos ha conseguido uno de sus objetivos en MasterChef Celebrity: que sus compañeros dejaran de verla como la política que ha sido durante toda su vida. El otro no ha podido ser. Celia Villalobos no ha conseguido llegar al programa número once del reality que emite Televisión Española.

De esta forma, la que fuera alcaldesa de Málaga y ministra de Sanidad, no consigue meterse en la semifinal tras el veredicto de Samantha Vallejo Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez. Los jueces decidían que debía abandonar el programa Celia Villalobos. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo por el que ha tenido que dejar las cocinas?

DUELO CON "LA TERRE" Y BRONCA CON RAQUEL

Después de la prueba de exteriores que se desarrolló en Ibizay en la queRaquel Meroño ejerció de única capitana, la política malagueña se batió en duelo con Josie, Raquel y "La Terremoto de Alcorcón". Todos tuvieron que elaborar platos de José María Kao, el chef del restaurante Mr. Kao en Barcelona.

La que fuera diputada en el Congreso de los Diputados, tuvo que enfrentarse a una dura prueba en la que debían cocinar platos de la gastronomía china. La andaluza se enfrentó a su reto con cierto enfado, ya que sus compañeros la habían dejado para la última, por lo que solo pudo cocinar una vez, mientras sus compañeros tuvieron más oportunidades.

La política se ha despedido de las cocinas con una bronca con @flofdezz y @raquelmerono.



Repasamos todos los rifirrafes que ha tenido Celia Villalobos en @MasterChef_es Celebrity 5.

EL ENFADO DE CELIA CON FLO

Florentino Fernández fue el mejor de la prueba de equipos, por lo que fue el elegido para decidir la distribución de los duelos, así que el humorista decidió dar a Raquel el privilegio de cocinar más veces. La actriz madrileña fue además la que decidió quienes cocinarían más veces. Raquel eligió a Josie para el duelo de MasterChef Celebrity, al que le venció. El diseñadorvenció a su vez a "La Terre", por lo que el dueño final enfrentó a Celia con la cantante.

La política no tuvo ningún reparo en mostrar su enfado por la decisión de sus compañeros, e incluso durante el cocinado discutió con Raquel Meroño y Flo, ambos en la galería tras salvarse.

¿Quieres repasar con nosotros los mejores momentos del programa?

EL MEJOR MOMENTO PARA CELIA

Aunque no todo fueron malos momentos. La nochedio para mucho. El programa empezaba con una enorme alegría para los concursantes. Los aspirantes recibían la visita de sus familiares, y Celia recibió la visita de su nieta Alma, y las dos cocinaron juntas.

También vimos en esta prueba a otros pequeños como las hijas de Raquel, el hijo de Ainhoa Arteta o la sobrina de "La Terre".

LOS MEJORES MOMENTOS... Y LAS MEJORES BRONCAS DE CELIA

Guerrera y luchadora incansable, Celia se ha tomado muy en serio cada prueba, y ha demostrado durante diez programas que no pensaba rendirse. Y no lo ha hecho. Tras su entrevista con Pepe Rodríguez y antes de colgar su delantal, Celia se despedía del programa en redes sociales con unas palabras de enorme agradecimiento a todos los que hacen posibleMasterChef.

Y por supuesto, ha dado las gracias a todos los que la han apoyado en esta aventura en la que la vimos discutir con Ainhoa, porque como dice Celia; "ambas somos mujeres con carácter". También la hemos visto discutir con Lucia Bosé, aunque con las que más broncas ha tenido ha sido con "La Terremoto", sin embargo, ambas aspirantes han mostrado en todo momento el cariño y respeto que hay entre ambas.

