El Barça sufre para superar a un combativo Pick Szeged

Ficha técnica:

El Barça ha conseguido una victoria apretada ante el Pick Szeged que le permite afianzarse en la segunda posición en la clasificación del grupo. Los azulgrana han tenido que sufrir para superar a un combativo Szeged que llegaba al Palau con tres bajas significativas, Smarason, Rod y Kukic que le han impedido tener una mayor rotación. Mientras que en el Barça, el entrenador Carlos Ortega dejó en el banco todo el encuentro al central Makuc y concedió poco minutos a Djorge Cikussa, confirmando que el técnico no confía en ninguno de los centrales puros de su plantilla.

Los azulgrana tardaron 40 minutos en obtener una renta que a la postre resultó definitiva (23-18), aunque el tesón del equipo magiar no permitió que el Barça respirara tranquilo hasta los últimos dos minutos cuando obtuvo una diferencia de tres goles que no dejó escapar.

La primera parte fue muy igualada hasta el punto que el Barça solo obtuvo una renta de dos goles y el Szeged de uno. En estos primeros minutos el partido se tornó en un toma y daca, siempre con el Barça por delante en el marcador pero en ningún momento pudiendo marcar diferencias significativas. El duelo por momentos parecía convertirse en un mano a mano entre Dani Fernández (5 goles) y Sostaric (6) aunque la floja actuación del portero azulgrana Hallgrimsson, que había empezado bien, especialmente ante los lanzamientos de Garciandía, con un escaso 19% de paradas, permitía al Szeged aferrarse al partido. Con el 14-13 se llegó al descanso.

En la segunda parte Ortega ordenó el relevo en la portería, entró Nielsen por Hallgrimsson y el "efecto Nielsen" se notó enseguida. El danés paró el primer lanzamiento, más un penalty que impulsaron al Barça hasta tomar la primera diferencia significativa gracias a un parcial de 5-2. A partir de ahí los azulgrana aumentaron la renta hasta una máxima de cinco tantos (23-18), pero los magiares volvieron a meterse en el partido con un parcial de 2-6, cuando todavía quedaban siete minutos para acabar el encuentro. Ortega pidió un tiempo muerto para evitar que un nuevo arreón del Szeged hiciese peligrar la victoria barcelonista. Al final el Barça supo mantener distancias sin excesivos problemas, a pesar de los intentos de los húngaros en meterse en el partido.

Barça: Hallgrimsson (0), Carlsbogard (0), Mem (4), N´Guessan (4), Janc (4), Gómez (2), Fernández (5), Cikussa P (0), Fábregas (4), Sola (0), Cikussa D (0), Makuc (0), Elderaa (0), Frade (2), Barrufet (6), Nielsen(0)

Pick Szeged : Thulin (0), Bodó (2), Jelinic (0), Sostaric (8), Frimmel (4), Gottfridsson (3),Karalash (0), Bánhidi (6), Toto (), Garciaandia (2), Mackovsek (3), Lúcacs (0), Járó (0), Szilágyi (0), Mikler (0)

Parciales: 3-2/5-4/7-6/11-9/12-11/14-13 (descanso) 19-16/21-17/23-19/25-22/28-25/31-28