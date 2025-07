Santi Cañizares desvela que hizo una prueba con el Barça y explica la razón por la que acabó en el Real Madrid: "Habría jugado allí"

El nombre de fin de semana en el mundo del fútbol ha sido el del británico Marcus Rashford después del acuerdo que ha llegado con el Barcelona.

rashford, en barcelona

Marcus Rashford ha aterrizado este domingo en la capital catalana para cerrar su cesión con el Barcelona

Rashford, de 27 años, ha aterrizado en la terminal de vuelos privados del aeropuerto Josep Tarradellas de El Prat de Llobregat aproximadamente a las 21:30 horas.

Este lunes pasará revisión médica con el conjunto azulgrana antes de firmar su nuevo contrato y el martes probablemente será presentado tras ponerse a las órdenes de Hansi Flick, técnico del conjunto azulgrana.

detalles de la operación

Nuestro compañero Miguel Rico explicó durante el Tertulión de los domingos los detalles de esta operación.

Según indicó Rico, Rashford era la primera opción del entrenador entre los tres nombres que había sonado, por delante de Nico Williams y Luis Díaz.

Cordon Press Marcus Rashford podría recalar cedido en el Barcelona en este mercado invernal.

"Por lo que me han contado de la operación, es una cesión con opción de compra no obligatoria, y ahí está un poco la clave del asunto, en la rebaja de la ficha. Porque él creo que se ha rebajado el 30% que es mucho pero comparado con las cifras que se mueven en Inglaterra no es una barbaridad o sea no se va a quedar a dos velas y el Barça se tiene que hacer cargo de ese 70 por ciento de la ficha. Luego, si en verano o cuando sea menester el Barça no hace efectiva la opción de compra, por creo que son 30 millones, tiene que pagar ese 30% que ahora no paga", apuntó Miguel Rico.

se rompe la racha de británicos

Desde 1989, ningún inglés ha jugado en el Barcelona. El último fue Gary Lineker, por ello, con Rashford se rompe la racha de 36 años sin jugadores británicos en el club blaugrana.

El anterior a Lineker fue el escocés Steve Archibald, que llegó a la Ciudad Condal en la temporada 1984-85, y estuvo hasta la temporada 87-88.

FC Barcelona Steven Archibald, con la camiseta del Barça

En relación a la presencia de Archibald en el Barça, el exguardameta internacional español y actual comentarista de COPE Santiago Cañizares desveló que realizó una prueba en el Barça cuando estaba allí el jugador escocés

"Hice yo una prueba en el Barça. era un chavalín. Y estaba Archibald en el Barça", apuntó.

En su exposición, Cañizares explicó lo que ocurrió en aquella época y dio la razón por la cuál no fichó por el equipo culé: "Honestamente hice una prueba una semana en Madrid y otra semana en Barcelona. Y me fui a Madrid porque yo era de Puertollano y mi padre decía, oye, a 240 kilómetros está Madrid y a 800 está Barcelona. Si ya te vas de casa con 16 años, que no sabes cruzar una calle todavía, porque era así antes, por lo menos tenerte aquí a dos horas y media o tres horas en el coche... si Barcelona hubiera estado más cerca de Puertollano yo habría ido a jugar el Barça".