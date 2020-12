Inesperadas palabras de Kiko Rivera a Isabel Pantoja: "Tienes derecho a distanciarte de quien te hace daño"

Ni siquiera las Navidades han sido el detonante para que Kiko Rivera se acerque a su madre. El único hijo que Paquirri tuvo con la tonadillera está más lejos que nunca de su madre. Así lo ha declarado él mismo. El enfrentamiento con su madre se debe a la herencia de su padre.

Según ha confesado el propio Kiko, su madre le habría engañado respecto a la herencia de su padre, que fallecía mientras toreaba en la plaza de toros de Pozoblanco, en Córdoba.

LA DISTANCIA, CADA VEZ MAYOR

No es el primer mensaje que Kiko lanza a su madre, Isabel Pantoja. Hace solo unos días, el Dj publicaba en Instagram una fotografía desde una bañera y en un tono muy relajado compartía con sus seguidores este mensaje: "Haré de mi vida una matemática. Súmaré alegrías, Restaré dolor, Dividiré las penas, Multiplicaré el amor".

Por eso, este último mensaje no debería sorprender tanto, y sin embargo, lo ha hecho, porque Kiko Rivera nunca había sido tan explícito con la relación que mantiene actualmente con la tonadillera. En este mensaje, el artista ha publicado una foto en la que se aprecian dos siluetas negras, que podrían tratarse de madre e hijo.

"LEJOS DE LAS PERSONAS QUE TE HACEN DAÑO"

Las intensas palabras de Kiko han vuelto a poner en valor la distante relación entre madre e hijo: "Tienes derecho a tomar distancia con las personas que de forma consciente o no te hacen daño...incluso si es tu madre. No se puede luchar contra quien no lucha por tenerte".

En estos duros momentos para Kiko Rivera, se está apoyando en sus hermanos mayores, Cayetano y Fran Rivera. Los gestos de acercamiento entre los tres crecen día a día. De hecho, han pasado juntos la Nochebuena en compañía de sus parejas. Y hace solo unos meses, los tres hermanos fueron juntos a ver a su tío Riverita, que se encontraba en un delicado estado de salud.

EL APOYO DE CAYETANO Y FRAN

Fran y Cayetano saben por lo que está pasando Kiko, ya que ellos llevan años reclamando la perte de la herencia del diestro que creen que les corresponde como hijos. Ahora, Kiko ha revelado que él no cedió Cantora a su madre a sabiendas, firmó lo que ella le pidió.

En un programa especial de Telecinco, "Cantora: La herencia envenenada", Kiko contó que habría pedido a sus abogados revisar el testamento de su padre: "Mi madre me ha engañado”, decía entonces. Ahora, con gestos, Kiko sigue demostrando que cada vez está más lejos de la cantante.

