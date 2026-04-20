Los proyectos para construir en el casco histórico de Lorca cogen impulso

Propietarios de solares del casco histórico de Lorca y promotores inmobiliarios han presentado proyectos por valor de más de 200.000 euros a la segunda línea de ayudas autonómicas. El objetivo es financiar la realización de excavaciones arqueológicas y estudios geotécnicos que permitan la construcción de nuevos edificios en la zona.

Éxito de la convocatoria

Esta nueva línea de ayudas, aprobada en diciembre con un montante de 170.000 euros, mantiene el plazo de solicitudes abierto hasta el día 22. Según ha recordado el director general de Ordenación del Territorio, Javier Rollán, la primera convocatoria, dotada con 150.000 euros, se agotó rápidamente debido a la alta demanda.

El dinero está destinado a sufragar los costes de los estudios pormenorizados de los suelos urbanos vacantes o con proyecto de demolición. Estos análisis son clave para determinar las características geotécnicas y arqueológicas del subsuelo, ofreciendo información esencial a los promotores para la toma de decisiones.

Petición de una tercera línea de ayudas

El éxito de la iniciativa ha llevado a la concejala de Urbanismo, María Hernández, y al presidente de la patronal Ceclor, Juan Jódar, a celebrar los resultados. Ambos se han apresurado a solicitar una tercera convocatoria para dar continuidad a los proyectos.

La medida forma parte del plan director para la recuperación del casco histórico de Lorca, una actuación considerada de interés estratégico regional. En ella colaboran el Gobierno regional, el ayuntamiento, la Ceclor y la Cámara de Comercio e Industria.