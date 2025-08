Día 26. Marenostrum: El festival malagueño donde las estrellas de la NBA bailan a ritmo de Juan Luis Guerra

¿Qué puede suponer para una ciudad que personas de todo el mundo se fijen en ella porque quieren ver a su ídolo? ¿Qué pasa cuando ese ídolo se llama Jennifer López? (Desde luego, si yo fuera esa ciudad me pondría muy creída. Sí, ya sé que esto último no tiene mucho sentido. ¿Pero qué le vamos a hacer? El despertador marca las 4:24 de la madrugada. No puedo pedirle a mi mente mucha lucidez a esta hora).

Y dándole vueltas a esas ideas sigo cuando suena el despertador. No me he vuelto loca. Ese pensamiento tiene una explicación. Hoy es 6 de agosto. En el calendario de Destino Andalucía Verano lo pone bien claro: “Fuengirola: Marenostrum”.

DIEZ AÑOS MUY FESTIVALEROS

Marenostrum Fuengirola es el festival de música que se celebra en la ciudad desde hace diez años. Este 2025 cumple un aniversario que pone en valor el gran equipo que hay detrás de este evento. Un evento que ha sabido situarse entre los grandes festivales de Europa.

El clima de Fuengirola y las propuestas durante todo el año la convierten en un destino muy atractivo

Empezó como se hacen las cosas bien hechas. Sin prisa pero sin pausa. El primer año duró solo unos días y se celebró en agosto. En cartel, un tributo a Carlos Cano, Farruquito o Melendi. Tras el primer año, el ayuntamiento de Fuengirola se puso a trabajar para una segunda edición que empezaría en el mes de junio. Más conciertos y más difusión. Las mismas ganas de hacer las cosas bien. Y de convertir Fuengirola en un referente cultural.

UNA ECUACIÓN CLARA: FUENGIROLA = DIVERSIÓN

Diez años después de aquella primera vez, COPE Andalucía llega a Marenostrum. En el coche, el equipo, este ordenador del que no me separo en todo el verano y por supuesto mi diario. El diario de un periodista en verano.

Este es mi tercer año en el festival Marenostrum de Fuengirola. Que ya lo conozca no quiere decir que no me sorprenda. Porque cada edición es diferente. Única. Por eso muchos repiten. Repiten los más jóvenes que vienen a bailar hasta las mil con Carl Cox. Repiten los que no se pierden un revival ochentero con Los Chichos . Y hasta los niños que vienen repiten porque actúa Cantajuegos.

ESPERANDO A "EL ÚLTIMO DE LA FILA"

Eso es algo que ha conseguido el ayuntamiento de Fuengirola año tras año. Que Marenostrum no sea sólo una cita musical para un grupo reducido de gente. Que sea para todos los públicos. Porque aquí cabe cualquier género musical. Estopa. Aran Malikian. Niña Pastori. Mikel Erentxun. Fito y los Fitipaldis. Y hasta el jugador de los Celtics, Jaylen Brown, bailando al ritmo de Juan Luis Guerra .Sí, es que diez años dan para mucho.

Si ayer la redacción móvil de COPE Andalucía llegaba a un club súper exclusivo de San Pedro Alcántara, hoy, nos subimos en el escenario del Marenostrum. Las vistas que tengo a esta hora son las mismas que las que tendrá Manolo García y el Último de la Fila cuando vengan el año que viene al Marenostrum en su gira de aniversario. Por cierto, este será el primer escenario de su gira. (Pensado así, impone).

Detrás del escenario, el mar Mediterráneo, y al frente el castillo Sohail, de origen musulmán. Está ahí, a unos pocos metros, sobre una pequeña colina a 38 metros sobre el nivel de mar. Esas son las vistas que tienen los artistas que se suben a este escenario ¡Ya quisiera el The Sphere de Las Vegas tener una ubicación como esta! Por muy inmersiva que sea.

Ana Mula en los micrófonos de COPE Andalucía

Diez años. Se dice pronto. Pero han pasado muchas cosas en este tiempo. “Hemos pasado tiempos duros , pandemia incluida”. A pesar de todo, el balance es muy positivo. "Hoy somos un referente y el público que nos conoce repite."

Hemos conseguido romper con la estacionalización. Los turistas saben ya que Fuengirola es una ciudad para todo el año Ana Mula Alcaldesa del ayuntamientode Fuengirola

Hablamos con la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula. Del verano y de todo lo que trae consigo para la ciudad: “En julio hemos superado el 94% de ocupación. Es un buen dato, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un nivel de ocupación alto durante todo el año. Hoy en día podemos decir que el nivel de ocupación media a lo largo de todo el año supera el 60%.”

lo que trae el turismo debajo del brazo

Muchos turistas equivalen a mucho empleo. “Estamos por debajo del 5% en desempleo. Son los mejores datos de los últimos diecisiete años. Y desde el ayuntamiento trabajamos para que ese 5% encuentre también un trabajo. Si esto se une al numero de emprendedores de la ciudad, hemos tenido un 10% más de licencias de aperturas que en otros años. Es una ciudad muy atractiva para invertir”.

Actuación en Marenostrum Fuengirola

¿Cómo se consigue desestacionalizar el turismo en una ciudad a la que todos le hemos puesto el cliché de sol y playa? “Sabíamos que teníamos que ofrecer un programa para que resultara atractivo para los viajeros durante todo el año. Y así lo hicimos. Pusimos en marcha iniciativas de la mano de los colectivos, del comercio local, hoteleros, hosteleros y el sector joven”.

El año pasado el impacto económico del Marenostrum para Fuengirola fue de 58 millones de euros Rodrigo Romero Concejal de Cultura del ayuntamiento de Fuengirola

Y una de esas iniciativas fue Marenostrum, supone un gran impacto económico para la ciudad de Fuengirola. Nos lo cuenta Rodrigo Romero, concejal de cultura del ayuntamiento malagueño: “El año pasado fueron 58 millones de euros. Creo que hay otro impacto sentimental. Cuanto un madrileño piensa a dónde se va de vacaciones y piensa en Fuengirola, piensa en algo divertido, con música, con playa, con buen tiempo y con mucha diversión”.

Antes de marcharnos, cuando nos bajamos del escenario, no podemos resistirnos. Cae ese baño en la playa del castillo (así la llaman los vecinos). Por supuesto, con bandera azul incluida. (Como el resto de las playas de la ciudad malagueña). Faltaría más.