Los ingredientes los podemos encontrar en cualquier alacena: agua, harina, sal y levadura o masa madre. Esto es lo que necesitamos para hacer un buen pan. Aunque no es lo único. Porque aunque puede parecer muy sencillo a priori, para que el pan de casa quede con la miga esponjosa y la corteza crujiente, tendremos que seguir algunos consejos y un secreto hasta ahora guardado solo entre los panaderos profesionales.

En primer lugar, los ingredientes deben ser de calidad. No es suficiente con comprar la harina que nos venden en el supermercado. Lo ideal es comprarla en una panadería o panificadora. Cuando vayamos a comprarla, le decimos al panadero que la vamos a usar para elaborar pan, de esta forma evitaremos que nos venda una harina de repostería, que no tiene tanta fuerza. Una vez que la tengamos en casa, debemos guardarla en un lugar seco y oscuro.

LA HARINA, DE TRIGO

Hay muchos tipos de harina, así que no sabremos cuál elegir. Un consejo para que la miga de pan quede esponjosa: elige la harina de trigo. Como tiene más proteína, cuando se mezcla con el agua, obtendremos el gluten, que es el que consigue que nuestro pan quede esponjoso.

¿Levadura o masa madre? Depende de la paciencia que tengamos. Para elaborar la masa madre necesitaremos al menos una semana, sin embargo podemos comprar levadura fresca en la panadería. En cuanto a las cantidades, hay una fórmula matemática que nunca falla: Por cada 100 gramos de harina tendremos que añadir el 62% de agua, el 2% de levadura y el 2% de sal. Estas cantidades debemos anotarlas en nuestro libro de recetas y aplicarlas siempre.

PAN ... CON MUCHA PACIENCIA

Una vez que tengamos todos los ingredientes, debemos mezclarlos y a continuación amasarlos. Este paso es muy importante porque es la base del pan. De esto dependerá que obtengamos un buen pan o no. ¿Cómo sabemos que la masa ya está en su punto?

Los expertos recomiendan lo que conocen como la prueba de la membrana. Consiste en retirar un pequeño trozo de la masa que estamos amasando y estirarlo entre los dedos. Si la masa ya está preparada, se estirará como un chicle y no se romperá, si no que veremos una especie de membrana translúcida. Si se rompe es que tenemos que seguir amasando. Otra señal que nos indicará que la masa ya está perfecta es que en ese momento no se pegará a nuestras manos.

UN BUEN DESCANSO

¿Cómo debemos amasar para conseguir un buen resultado? Debemos mezclar los ingredientes una vez mezclado,amasamos plegando la masa sobre sí misma una y otra vez. Una vez que esté listo, lo dejamos reposar en una bandeja (que sea más grande que el pan).

Cuando pasen unos diez minutos la sacamos y seguimos amasando. Este proceso podemos repetirlo hasta tres veces. Sabremos que ha fermentado porque la masa habrá duplicado su tamaño. Entonces estará lista para meter en el horno.

EL SECRETO DE LOS PANADEROS

Es cierto que los panaderos profesionales disponen de unos hornos que nada tienen que ver con el tenemos en casa. A pesar de no contar con las mismas herramientas, en casa podemos hornear un pan y conseguir un resultado sobresaliente.

A continuación, el secreto de los “panarras”. Cuando encendemos el horno, meteremos una bandeja grande o un bol lleno de agua que dejaremos dentro del horno hasta que el pan esté completamente cocido. Este sencillo truco tiene una sencilla explicación: el pan necesita humedad.

Si dispones de una piedra de horno en casa, también puedes usarla para elaborar pan. El resultado también es espectacular.

