Esto es lo que le pasará a tu cuerpo si cenas dos horas antes de irte a la cama

Cenar antes de las ocho de la tarde puede ser una utopía para muchos, porque cuando salimos del trabajo hay que hacer la compra, bañar a los niños, organizar la comida del día siguiente y preparar la cena. Sin embargo, los expertos en nutrición recomiendan cenar temprano, al menos dos horas antes de irnos a la cama.

¿Es beneficioso el ayuno nocturno para el entrenamiento deportivo? Mar Larrosa y Margarita Pérez, investigadoras de la @UEuropea, te lo cuentan en este artículo: https://t.co/VhG6fsPvoA



Te adelantamos... �� pic.twitter.com/d3r7nd4g4I — Universidad Europea Online (@UEuropeaOnline) July 11, 2018

Este hábito que siguen cada vez más celebrities, es muy saludable y puede tener múltiples beneficios, ya que nos ayuda a no engordar y perder esos kilos de más que a veces suponen un suplicio. Y es que según los expertos, es recomendable hacer las comidas principales temprano para conseguir mantener nuestro peso equilibrado.

CONTROLANDO EL PESO

Esta cena tan temprana es lo que se conoce como ayuno durante la noche, una práctica que ya resulta muy habitual entre celebrities como Elsa Pataky o Jennifer Aniston. Un hábito que nos ayuda a que el índice de grasa corporal sea mucho menor ingiriendo la misma cantidad de calorías. Si conseguimos cenar temprano de forma regular, conseguiremos acelerar nuestro metabolismo y por tanto no engordar.

No debemos fijarnos tanto en la hora de la cena, si no en la hora a la que vayamos a acostarnos. Los expertos coinciden en que es fundamental cenar al menos dos horas antes de irnos a dormir, de esta forma consiguermos no irnos pesados a la cama .

¿LA DIGESTIÓN EN LA CAMA? MEJOR NO

El objetivo es que no hagamos la digestión en la cama ya que de esta forma evitaremos molestias estomacales durante la noche que pueden alterar el sueño. Además, los nutricionistas coinciden también en la la importancia de cenar temprano porque a partir de las 10 de la noche nuestro sistema digestivo "empieza a funcionar más lento".

Y es que según varios estudios, si no conseguimos dormir bien, nuestro metabolismo funcionará más lento y no conseguiremos quemar tantas calorías. Y van más allá: "si queremos no ganar peso y mantener nuestro metabolismo a raya, debemos dormir al menos siete horas de sueño".

AYUDA A PREVENIR ENFERMEDADES

Incluso hay estudios que establecen una relación entre cenar temprano y prevenir enfermedades como el cáncer. Según el estudio realizado por el Instituto de Salud Global, cuando cenamos temprano, estamos reduciendo el riesgo de padecer cáncer de mama o próstata hasta en un 20%

Algo que también debemos tener en cuenta a la hora de cenar son los alimentos que vamos a ingerir. A etsa hora del día debemos optar por alimentos ligeros y bajos en calorías y huir de los embutidos, la cocina precocinada o los fritos, que solo conseguirán que nos sintamos pesados y no podamos conciliar el sueño durante la noche. Por eso una vez más los expertos confían en los beneficios de la dieta mediterránea, también por la noche.

También te podría interesar:

Esto es lo que le pasa a tu cuerpo cuando desayunas aguacate todos los días

Todas las propiedades de los zumos détox que no conocías

Descubre las sorprendentes propiedades de una taza de café