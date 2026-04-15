COPE Andalucía número 1 en todo los tramos regionales en la comunidad con 865 mil oyentes diarios

El 15 de abril de 2026 va a quedar para siempre como un día histórico para la Cadena COPE en Andalucía. Según la primera ola del EGM en este 2026, 865 mil oyentes nos siguen a diario en Andalucía. Marcamos una diferencia de 170.000 oyentes con nuestro inmediato competidor, la cadena SER, que se queda con 696.000 oyentes y nos siguen a partir de ahí Onda Cero con 490.000, Canal Sur radio con 276.000 y RNE con 133.000.

Por programas, COPE Andalucía es líder en todo los tramos regionales en los que te contamos la última hora de nuestra comunidad. Con Carlos Herrera, en el prime time, 665.000 oyentes, viendo muy de lejos el Hoy por hoy de la SER con 443.000, y Más de uno de Onda Cero con 383.000. Somos líderes en La Linterna con 220.000 oyentes, viendo muy de lejos Hora 25 de la SER con 109.000 y La Brújula de Onda Cero con 100.000. Y la gran novedad, somos líderes en Mediodía COPE con 159.000 oyentes frente a los 148.000 de la SER y los 85.000 de Onda Cero.

Un tercer factor es que si somos líderes en Andalucía es en buena parte porque mucho de lo bueno que hacemos, se hace desde aquí, desde Andalucía. Dos programas nacionales de COPE se producen y realizan desde Andalucía. Herrera en COPE con Carlos Herrera, líder de las mañanas desde Sevilla, y la Noche de Adolfo Arjona, líder de las madrugadas de los lunes desde Málaga.