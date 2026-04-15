COPE refuerza su liderazgo en la provincia de Cádiz y celebra la confianza de sus 139.000 oyentes

Los últimos datos del Estudio General de Medios (EGM) consolidan el liderazgo de las emisoras de COPE en la provincia de Cádiz, que alcanzan la cifra de 139.000 oyentes diarios. Este dato no solo confirma el crecimiento sostenido de la cadena, sino que, por encima de todo, refrenda la confianza que miles de gaditanos depositan cada día en su programación para informarse y entretenerse.

Un compromiso basado en la confianza

Detrás de este éxito se encuentra un modelo de radio basado en el compromiso firme con la cercanía, la actualidad y el rigor informativo. La cadena agradece la fidelidad de sus oyentes, a quienes considera el verdadero motor que impulsa su trabajo diario y su exigencia por mejorar.

139.000 gracias por estar al otro lado"

Desde la emisora trasladan su gratitud con un mensaje directo y sincero: "139.000 gracias por estar al otro lado". Esta declaración de agradecimiento se une a la reafirmación de su objetivo principal, que no es otro que "contar lo que ocurre con responsabilidad, dar voz a la sociedad y estar, continuamente, al servicio de nuestros oyentes".