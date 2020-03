Cómo nos afecta psicológicamente el Coronavirus

De pronto todo se ha parado. Ya no vamos a 1000 revoluciones. Ni siquiera a 100. En lugar de pasarnos el día corriendo de acá para allá, nos quedamos confinados en casa. El sonido ha cambiado. Donde antes sonaba el claxon de los coches en hora punta, ahora el silencio lo absorbe todo. Ya no hay carreras. Ni prisas. Ni estrés. El tiempo ya no corre tan deprisa. Es como si el estado de alarma lo hubiese frenado. De golpe.

El Coronavirus también nos afecta psicológicamente. Las prioridades han cambiado en cuestión de horas. Hablamos con el sociólogo Javier Urra sobre cómo debemos comportarnos ante una situación nueva para todos. “Vivimos en una sociedad que se sentía muy segura. Ante esta situación todo parece desplomarse o al menos queda en suspenso. A partir de ahí, hay una sensación de que el problema es global pero la afectación es individual y muchos no saben qué hacer”.

Urra entiende que nos enfrentamos a algo desconocido. “Este no es momento para la sobrerreacción o el sálvese quien pueda. Hemos de apoyar a nuestros sistemas sanitarios, evitando el pánico”.

Ahora nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables. “En la salud. En la economía. Estamos viendo estos días quiebras en cadena, de producción, de turismo, en las bolsas. Y ante esta pandemia podemos reaccionar de dos formas; con generosidad o egoísmo. Es hora de que nuestros jóvenes muestren su altruismo y responsabilidad, ahora toca cuidar a los mayores. Y cada vez son más los que lo están haciendo con iniciativas propias, algo que nos fortalecerá como sociedad”.

LA SOLIDARIDAD ES COSA DE TODOS

En este momento de incertidumbre “nos adaptaremos al teletrabajo y nos resultará difícil el dejar de tocar y ser tocados, del contacto, del piel con piel. Apreciaremos las carencias. Hemos de ser más resilientes, hemos de fortalecer la capacidad de resistencia social. Estamos ante el vacío, ante la sensación de que todo puede quebrar, nos preocupa lo impalpable, la conciencia de fragilidad.”

Ante este escenario, Javier Urra lanza un mensaje de tranquilidad: “mantengamos (en lo posible) la normalidad, no nos obsesionemos, no seamos abducidos por la sobreinformación. Busquemos la verdad, y desde luego busquemos el apoyo afectivo. Afrontemos la situación ayudando a los demás, manejando el autocuidado, apoyándonos en seres queridos ante la ansiedad.”

Resulta vital mantener en buen estado nuestra salud mental. “Hay que recurrir en lo posible al humor. El tema es grave, pero puede ser largo, y el ser humano necesita agarrarse, acogerse a fortalezas que le den perspectiva, que le den seguridad. Al respecto pensemos en la baja mortandad. Seamos conscientes del inmenso porcentaje de personas que se curan. Realicemos acciones que nos transmitan sensación de control, como el lavarnos las manos.”

Y advierte, “cuidado con las redes sociales y con el contagio del miedo y del pánico. Que el miedo no nos conduzca a manejarnos por impulsos. Si bien, la red social nos puede mantener conectados fomentando la sensación de normalidad y proporcionando valiosos medios para compartir sentimientos.”

Respecto a las personas mayores. “Debemos preocuparnos sobre todo por las que viven solas. Respecto a los niños, hay que explicarles de manera honesta y apropiada para la edad, hay que involucrarles, son ciudadanos de pleno derecho. Los niños observarán los comportamientos y emociones de los adultos. Tenemos que darles ejemplo”.

CONSEJOS A SEGUIR:

A continuación, una serie de pautas que debemos seguir para salir fortalecidos como sociedad:

1. Los ciudadanos hemos de asumir nuestra responsabilidad individual, sin ser paralizados por el miedo, sin entrar en pánico, ni obsesionarnos con la preocupación de enfermar.

2. Hemos de tener capacidad para interesarnos por otros asuntos sin sobreexponernos a una información que satura y limita.

3. No podemos mantenernos en un estado de alerta permanente obsesionados por preocupaciones y sensaciones que nos impidan dormir o trabajar.

4. Cuidado con reconvertir el miedo y la frustración en agresividad o violencia.

5. Sigamos los consejos científicos.

6. Evitemos consumir y propagar información no contrastada.

7. Mantengamos y compartamos una actitud optimista y esperanzada.

8. No magnifiquemos, ni trivialicemos el riesgo.

9. Utilicemos la tecnología para mantenernos en contacto con nuestros seres queridos.

10. Es el momento de ocuparse con actividades que teníamos algo abandonadas por falta de tiempo. Lee, ve una película, escribe. Estas tareas te permitirán no caer en la soledad, la desesperanza y el miedo.

11. Esta es una prueba de compromiso. Sé solidario con las personas que te rodean.

