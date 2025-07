Deja su trabajo como periodista a los 45 años para dedicarse a su gran pasión y cambia su vida para siempre

18 años de corresponsal en Oriente Medio, parecen haber sido más que suficientes para saciar el “hambre periodística” de nuestro protagonista. A los 45 años, Zamarreño decidió cambiar el periodismo internacional por los trenes.

“Hay un momento en el que piensas a qué te gustaría dedicarte en esa segunda parte de tu vida profesional, algo que te devuelva un poco la ilusión” Álvaro Zamarreño

Álvaro fue un niño que sentía fascinación por los trenes: “Desde que tengo uso de razón, recuerdo haber sometido a mis padres a la tortura de visitar cada estación en cada pueblo y ciudad que visitábamos”, pero nunca había pensado dedicarse a vivir de ello, ya que no venía de una familia de maquinistas y el periodismo, era el mundo en el que se veía trabajando durante muchos años.

Zamarreño se pasa por ‘Fin de Semana’ para junto a Cristina López Schlichting, dar un repaso a su vida y explicar lo que ha cambiado su vida ahora que es maquinista y ha dejado atrás una vida cargada de historias y emociones.

Alamy Stock Photo Un tren pasando por la montaña

El adiós al periodismo

El principio del fin, llegó tras una crisis personal con la profesión, debido a que muchas cadenas y televisiones, dejaron de apostar con fuerza por la información internacional: “Sabemos todos los que estamos en esta profesión lo sufrida que es, la precariedad con la que muchas veces se trabaja y, sobre todo, que la información internacional ha ido perdiendo peso en las redacciones“, lo que generaba en el una frustración enorme.

Por otro lado, a pesar de pasar 18 años de su vida en Oriente Medio, asegura no haberse cansado de vivir en las "trincheras", aclarando que el destino no fue el motivo del cambio: “De Oriente Próximo nunca me he hartado. He tenido la suerte de poder convivir con las sociedades de Oriente Próximo y ser muy feliz y disfrutar de muchísimas cosas positivas”.

Alamy Stock Photo irán

El largo proceso de convertirse en maquinista

Dos años de estudios, un examen oficial de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y meses de búsqueda de empleo para acabar teniendo la oportunidad en CSP Logitren, una empresa privada dedicada al transporte de mercancías: "Es un proceso largo, requiere una formación que es bastante densa y comprimida”.

Por otro lado, a pesar de la dificultad de dejar un trabajo de toda una vida, la decisión fue tomada en poco tiempo: “No voy a decir que no fuera pensado y meditado, pero la decisión se tomó de una forma bastante repentina”, dejando claro que en las decisiones más difíciles, a veces hay que "tirarse a la piscina" sin saber si esta tiene agua.

Pros y contras de su nueva vida

Pasar de un mundo caótico, creativo e imprevisible por uno rutinario y tranquilo, tiene que ser como pasar del frío al calor. Precisamente eso era lo que buscaba nuestro protagonista, disfrutar de un trabajo sosegado, en el que en solitario, poder disfrutar de otros aspectos de la vida que antes no se había parado a valorar como la naturaleza o la simple rutina: “Me da cierta tranquilidad un oficio en el que todo está o intenta estar muy pautado”.

Alamy Stock Photo tren por la noche

Cómo en cualquier trabajo, “no todo lo que reluce es oro”. Zamarreño evidencia las dificultades de trabajar de noche: “Hay que estar preparado para la soledad de ir tú solo durante horas en una cabina, en la que no puedes escuchar la radio, no puedes escuchar música". Afortunadamente disfruta de la noche, algo a lo que no todo el mundo está preparado.

La vida del actual maquinista, es un ejemplo de atreverse a perseguir la felicidad y alcanzar nuevos retos. Incluso, no descarta escribir un libro en el que contar mil experiencias y el aprendizaje que ha sacado de ellas: “Yo creo que acabará cayendo”, en referencia a su más que posible próximo proyecto.