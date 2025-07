El motivo por el que Jannick Sinner despidió a su fisio y a su preparador físico antes de Wimbledon: "No le gustó..."

Durante la retransmisión de la final de Wimbledon entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el Tiempo de Juego de la Cadena Cope, Ángel García habló sobre lo que hizo que el tenista italiano dijese adiós a su fisio y a su preparador físico a las puertas de Wimbledon. Todo vino justo después de la final de Roland Garros en la que Carlos Alcaraz le remontó tres bolas de campeonato al de San Candido. Fue exactamente en el cuarto set cuando Sinner gozó de esas tres oportunidades para llevarse el trofeo de los mosqueteros. Ahí todo el mundo pensaba que la final se iba a acabar, pero el murciano volvió a mostrar su mejor versión para terminar llevándose su segundo Roland Garros consecutivo.

@janniksin Jannik Sinner junto a su fisio y preparador físico

juntos desde el pasado us open

Sinner apostó por Marco Panichi y Ulises Badio después del pasado US Open, una vez se supo su positivo por clostebol en Indian Wells 2024. Tanto el preparador físico como el fisio llegaban avalados por la experiencia anterior como miembros del equipo de Novak Djokovic. De esta manera, sustituyeron a Umberto Ferrara y Giacomo Naldi, los dos señalados por la suspensión al tenista italiano.

la razón principal del despido

Tanto el fisio como el preparador físico hablaron con la prensa italiana acerca de lo que le sucedió a su pupilo tras la dura derrota en Roland Garros ante Carlos Alcaraz y esto no le sentó nada bien a Sinner. Sobre el despido de ambos miembros del cuerpo técnico de Sinner, Angelito dijo lo siguiente: "Ellos (en referencia al fisio y al preparador físico de Sinner) contaron en una entrevista, más allá de que estaba hundido, de que el mismo sentía que Carlos era favorito y que se tiró 15 minutos llorando después de la final de Roland Garros. No le gustó que hablasen con la prensa, no le gustó que desvelasen cosas internas y se cargó a los dos. Y les acababa de fichar el equipo de Djokovic".