La irónica pregunta de Dani Senabre y David Sánchez sobre la final del Mundial de Clubes: "Desde que no está el Madrid..."

Por lo general, las opiniones de los especialistas en fútbol de la prensa española cercanos al Barcelona, han sido bastante reticentes con la importancia que se le ha dado al Mundial de Clubes que finaliza este domingo con la final entre el PSG y el Chelsea.

Dani Senabre y David Sánchez, comentaristas de la Cadena COPE, no han sido la excepción a la hora de preguntarse por qué una competición en la que, en teoría, participan los mejores clubes del mundo, no está el Barcelona, como vigente campeón de una de las mejores Ligas del mundo.

EFE Vinicius Jr en el partido PSG-Real Madrid

Y ambos, siguiendo con la línea escéptica sobre la valía real que puede tener el título de campeón del Mundial de Clubes, no han pasado la oportunidad de dejar su opinión en redes sociales horas previas al comienzo de la gran final.

Así, Dani Senabre tira de ironía para tratar de explicar que la ausencia del Real Madrid hace ver, en un 13 de julio, lo que verdaderamente se esconde tras a la apariencia de estar ante uno de los grandes títulos de la temporada.

"Hoy se juega la final del Mundial de Clubes pero como ya no está el Madrid ya no es el Super Torneo Churripitifláutico mejor que Liga, Champions y Super Bowl", ironizó antes de poner en relieve lo que para él es la verdad sobre la competición: "Ahora por fin todos aceptan lo que es: un torneo veraniego lamentable con el que han estado dando la turra dos meses", escribió.

No menos irónico fue David Sánchez. El comentarista habitual de El Partidazo de COPE se hizo dos preguntas que publicó en sus redes sociales.

"¿La final del Mundial de Clubes cuándo es? ¿Hoy? Es que tras el 4-0 y el apagón informativo no me he enterado...", reflexionó en su cuenta de X.

David Sánchez trata de hacer ver que, para la prensa española, el Mundial de Clubes se acabó con la eliminación del Real Madrid el pasado miércoles a manos del PSG de Luis Enrique.