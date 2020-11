El cariñoso mensaje de Laura Sánchez en Masterchef a Juan José Ballesta que demuestra su verdadera relación

Los nervios le han jugado una mala pasada a Juan José Ballesta. El actor que saltó a la fama por su papel en la película "El Bola" ha tenido que abandonar la quinta edición de MasterChef Celebrity. El fallo del jurado compuesto por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nájeraasí lo determinaba: "el aspirante que debe abandonar las cocinas de MasterChef es..." Y entonces Pepe dijo el nombre de Juanjo.

��@RoEnLaRed comenta la expulsión de Juanjo Ballesta, la repesca de Lucía o los mejores momentos de Celia con el gran @Borisizaguirre. Entra para verlo COMPLETO: https://t.co/JYM40I7jxn#MCCelebritypic.twitter.com/r1p3zKVfMs — MasterChef (@MasterChef_es) November 4, 2020

Juan José se tuvo que jugar la eliminación después de que el equipo rojo perdiera en la prueba de exteriores, que fue diferente a las anteriores porque los expulsados se jugaban volver a las cocinas de Masterchef. Solo uno lo conseguiría. Raquel Sánchez Silva, Perico Delgado o Laura Sánchezse volvieron a encontrar con sus compañeros y volvimos a ver a los 16 aspirantes juntos.

"NO ME VOY A LAMENTAR PARA NADA"

Laura no pudo volver a las cocinas de MasterChef pero quiso mandar un mensaje lleno de cariño a todos sus compañeros, y especialmente a Juanjo, con quien ha sintonizado a la perfección, ya que ambos han demostrado tener muy buen carácter y trabajar duro: "Esto si que fue un reto, pero de los buenos!!! Los falsos gnocchis del jefe Mario Sandoval yo no me voy a lamentar para nada, yo aplaudo los dos empoderamientos de esta semana!!"

"Primero el de mi rubia favorita Raquel Meroño que no lo puede estar haciendo mejor!! Una crack!! Y segundo , mi mami bonita Lucía Bosé, mi otra rubia... que se merece tanto volver a las cocinas!!! Todos mis compañeros se merecen un aplauso porque no fue una repesca fácil!!! Ayyy Raquel Sánchez Silva con las cúpulas!!! Madre mía!!! "

"Y AHORA VIENE LO FEO"

Tras su mensaje de apoyo a todos sus compañeros y haciendo gala de la enorme deportividad y buena relación que ha mantenido con todos ellos, tenía unas palabras especiales para el protagonsita de "Planta 4ª": "Y ahora viene lo feo... sabemos que siempre se tiene que ir alguien y en esta edición cualquiera nos hace daño, es como el dicho... que dedo me corto que no me duela!!

"Y este ser al que conozco hace años, que tiene más corazón que nervios ( y eso ya cuesta imaginarlo) al que me he llevado tantas semanas diciéndole esa frase tan de madre “me muero y no te educo” le deseo lo más bonito de la vida!!! Como dijiste tú ya has ganado!!!" Unas palabras que ponen de manifiesto la buena relación que ambos mantienen entre sí.

"LAURITA" Y JUANJO, DOS DE LOS ASPIRANTES FAVORITOS

La modelo onubense Laura Sánchez, "Laurita", como la llama cariñosamente Juanjo en las cocinas de Masterchef Celebrity, y su compañero el actor Juan José Ballesta, han sido desde el principio dos de los aspirantes favoritos. Los dos han forjado muy buenas relaciones con otros aspirantes como Celia Villalobos, Florentino Fernández o La Terremoto de Alcorcón.

Los dos han demostradodesde el primer momento sus enormes ganas de trabajar, ambos se han dejado la piel en el programa pero no ha podido ser. No veremos a los dos concursantes en la final.

También te puede interesar:

Quién es Laura Sánchez, la simpática modelo onubense aspirante a MasterChef Celebrity

El verdadero motivo por el que han expulsado a Laura Sánchez de MasterChef Celebrity

Celia Villalobos: "Masterchef es un reto para mí porque demuestro que la vida es más que la política"