Celia Villalobos: Masterchef Celebrity es un reto para mí porque demuestro que la vida es más que la política

Celia Villalobos está ahora en el candelero por formar parte del elenco de Masterchef Celebrity, pero ella ha sido un animal político. Durante más de 30 años ha sido diputada del PP, Ministra de Sanidad, vicepresidenta del congreso y para muchos malagueños su alcaldesa. Ahora cuenta toda esa experiencia en el libro "La política apasionada". A lo largo de su carrera política, Celia Villalobos ha levantado ampollas tanto dentro de su partido como fuera, porque siempre ha dicho lo que pensaba y eso no gusta a los amigos de lo políticamente correcto. Algunas de sus reflexiones, quedan ahora reflejadas en un libro que acaba de salir a la venta y que el próximo 30 de septiembre la autora presenta en La Casa del Libro Libro de Málaga a las siete de la tarde.

MASTER CHEF

Celia Villalobos está enamorando a España a través del programa de cocina Masterchef Celebrity. 'El programa es un reto para mí porque es demostrar que la vida es algo más que la política, por aquello de la salud pública de los própios políticos'afrirma Celia Villalobos en 'Herrera en COPE Más Málaga'.

La vimos llorar en la primera entrega de Masterchef Celebrity y aseguraba que eso nunca le había pasado. Pero asegura que no es que dejar la política le haya vuelto más sensible. 'Es que los jurados del programa son muy listos' dice Villalobos.

A mí nadie me pisa el poncho #MCCelebritypic.twitter.com/MuKcNfjOPA — MasterChef (@MasterChef_es) September 15, 2020

LA POLÍTICA APASIONADA

Hay cosas que Celia Villalobos cuenta en este libro que no van a gustar a algunos. 'Suele pasar, pero yo cuento mi paso por la política, mi manera de ver las cosas, mi opinión sobre algunas personas que me han acompañado y ahí está'.

Parte del libro lo dedica a sus años como alcaldesa de Málaga. 'Si te digo la verdad yo le hubiera dedicado a esa etapa todo el libro' confiesa Celia. 'Mi época de alcaldesa es la más feliz de mi etapa por la política y en el libro explico muchas de las cosas que hicimos'.

Una de las cosas que le hubiera gustado solucionar es el proyecto del Guadalmedina.'Para mi es una herida abierta en la ciudad, teníamos un proyecto muy ambicioso, pero no los consegui' cuenta Celia Villalobos.

Un libro publicado, protagonista de Masterchef Celebrity... y viviendo el día a día. 'Con 71 años que tengo vivo al día, Disfruto del día, miro el cielo, lo veo azul, me quiero ir a Málaga, quiero ver playa, quiero ver a mis amigos, quiero ver a mi hermano... Carpe Diem'asegura Celia Villalobos.

"Me gusta cocinar porque cuando me echaron del Gobierno me encontré con la vida" - Celia Villalobos https://t.co/5KB3O2GWnE#MCCelebritypic.twitter.com/FvPGj5aMvh — MasterChef (@MasterChef_es) September 15, 2020

EL LIBRO

Tras más de treinta años como diputada del PP y en cargos de primera línea, Celia Villalobos se retira de la política y lo hace contando todo lo que ha visto y vivido como alcaldesa de Málaga, diputada de largo recorrido y ministra de Sanidad. Descarada, combativa y sin pelos en la lengua, Villalobos es una política todoterreno, que siempre ha dicho lo que pensaba, aunque fuera en contra de las directrices de su partido, sobre cuestiones como el aborto o el matrimonio homosexual. En este libro no evita temas tan peliagudos como los intentos de ETA de acabar con ella en varias ocasiones y ahonda en el hecho de que las mujeres de su generación han tenido que esforzarse el triple que los hombres para alcanzar puestos de máximo nivel. En palabras de la autora, este libro es «un ejercicio de reflexión profunda. Y, aunque haya quien lo vea así, no es mi objetivo, en absoluto, denostar de mi partido. Pero tampoco voy a silenciar todo aquello que considero que no contribuye a forjar una opción sensata para superar el reto de estos momentos cruciales para España».«Pablo Casado anunció que iba a presidir un proyecto integrador. Y, desde luego, no faltó a su palabra cuando integró a todos los que le habían apoyado. Pero sabido es lo que ocurrió con quienes no lo habían hecho. En aquellas semanas decidí dejar la primera línea de la política, pero no por eso iba a silenciar mi voluntad de seguir expresando todo aquello en lo que creo.»