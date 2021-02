Ibai Llanos habla alto y claro a Dani Rovira sobre su supuesta marcha a Andorra: "Barajo tres ciudades"

La segunda entrega de 'La Noche D', el nuevo programa de TVE que presenta Dani Rovira tuvo, entre otros invitados, al popular streamer Ibai Llanos, que opinó sobre la polémica de la que se está hablando mucho en los medios de comunicación a raiz de la marcha de muchos streamers y youtubers a Andorra, como ha hecho hace poco El Rubius. Ibai no se había pronunciado todavía en un medio de comunicación sobre el tema, pero sí que se hizo viral un vídeo suyo que publicó hace un año en el que defendía el pago de impuestos en España.

El programa de la televisión pública encabezado por Dani Rovira entrevistó a Ibai Llanos con la presencia también de rostros conocidos en el plató como Florentino Fernández, Laura Sánchez y Pablo Chiapela.

LOS INICIOS DE IBAI LLANOS

Su presencia mediante videollamada hizo las delicias del público, que incluso se puso en pie cuando vieron la imagen del streamer vasco. Tras agradecerle su presencia en el programa, Dani Rovira le preguntó lo siguiente: “¿Qué eres a parte de un ser humano entrañable?”. Ibail Llanos explicó que antes era comentarista, lo que se conoce como caster, y ahora hace directos en la plataforma Twitch, lo que se denomina streamer. “Es un poco lo que hacéis vosotros también, se trata de emitir algo en directo. Al principio lo hacía con dos colegas de clase comentando las partidas de otro amigo de clase que era muy malo, eso fue con 17 años. Iba para la Universidad a estudiar Periodismo para ser un gran periodista como Manolo Lama o el propio Flo incluso, pero al final no fui a la Universidad porque empecé a trabajar”, comentó.

Ibai Llanos atendió la llamada de 'La Noche D' desde su lugar habitual de trabajo y con una ropa muy cómoda, algo que llamó la atención de Florentino Fernández. “¿Vas en pijama?”, le pregunto a Ibai, que afirmó la duda de Flo. “Me estáis llamando a mi casa, ¿qué esperas tío?”, apuntaba el streamer.

LA POLÉMICA SOBRE EL PAGO DE IMPUESTOS

Más allá de conocer un poco mejor su profesión y de bromear con Ibai, era inevitable preguntarle por la polémica surgida en torno a los que se marchan a vivir a Andorra para pagar menos impuestos. “La idea es quedarme en Barcelona siempre o si no en Madrid o Bilbao, es el tridente que manejo”, contó el streamer.

Un vídeo publicado hace un año se hizo viral hace unos días debido a que Ibai Llanos defendía el pago de impuestos en España, algo que Dani Rovira apoya: “Yo opino como tú”, admitió el humorista malagueño.

“Dije que si a uno le quitan mucha pasta es porque gana mucha pasta, entonces no debería preocuparte que te quiten mucha pasta porque vives bien y no lo vas a pasar mal a final de mes. Otra conversación es en qué invierten el dinero, dónde van los impuestos, la economía sumergida, los políticos corruptos... ese es otro tema”, dijo Ibai.

Creo que este clip resume los últimos 12 años de mi vida pic.twitter.com/MfT7l9Kdkn — Ibai (@IbaiLlanos) January 28, 2021

“YO VIVO MUY BIEN EN ESPAÑA”

Ibai Llanos continuó hablando sobre el tema y afirmó que “si luego a una persona le parece mal y se quiere ir a Andorra, Suiza o Los Ángeles pues no soy su padre o su madre, que haga lo que quiera”.

Lo que tiene claro el streamer nacido en Bilbao y que reside en Barcelona es que está “muy tranquilo porque vivo muy bien en España y se come muy bien, si no como en España me pongo triste, me he quedado aquí por la comida. Lo que necesito es tranquilidad, estar con mis amigos, comer bien y no tener ningún mal rollo con nadie”, insistió Ibai Llanos.