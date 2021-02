El cantante Huecco se queda a gusto con Antonio Maestre tras defender a 'El Rubius': "Precisamente tú…”

La decisión del youtuber ‘El Rubius’ de mudarse a Andorra sigue coleando en redes sociales. Hace unas horas nos hacíamos eco de las palabras del cantante madrileño Huecco en las que aplaudía el comunicado del influencer destacando “verdades incómodas para el sistema”, rematando que “el ‘VicepresiNetflix’ del Gobierno no tenía ninguna autoridad moral para dar lecciones de nada”, en referencia al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

Tras ello fueron numerosas las críticas recibidas por el cantante entre las que se encuentran las del periodista Antonio Maestre. En la que, con una captura de pantalla le preguntaba con ironía al madrileño: “Oye, Iván. ¿Cuánto de gasto superfluo de dinero público es pagarte 25.000 € para hacerte una gira?”.

Oye, Iván. ¿Cuánto de gasto superfluo de dinero público es pagarte 25.000 € para hacerte una gira? https://t.co/aEgG2g5nkhpic.twitter.com/cArs9km2oS — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) February 2, 2021



Algo que Iván Sevillano, conocido artísticamente como Huecco, no dejó pasar, matizando que percibió esa cantidad hace siete años y ahora no lo vería ni lógico ni lícito: “Hombre Antonio, ese patrocinio fue en 2014. En pleno 2021, en medio de una pandemia mundial, no parece el mejor momento para invertir en promoción de gira de artistas...Precisamente tú deberías saber lo que cambian las cosas en 7 años!!” zanjó de forma directa.

Hombre Antonio, ese patrocinio fue en 2014.

En pleno 2021, en medio de una pandemia mundial, no parece el mejor momento para invertir en promoción de gira de artistas...

Precisamente tú deberías saber lo que cambian las cosas en 7 años!! �� pic.twitter.com/GkVqyy3bwp — HUECCO (@Huecco) February 2, 2021

Huecco no paró ahí y siguió la conversación contestando al periodista argumentando que se trataba de una promoción de los productos extremeños: “A mayor razón. Se trataba de promocionar los productos ecológicos extremeños ORGANICS por el mundo y apoyar a nuestros pequeños productores: México, Londres... eran conciertos con catas y promoción de aceite, mermelada etc a través de la música... qué mala idea, ¿Verdad?”.

Con estas palabras el compositor de la sintonía del ‘Partidazo de COPE’adjuntó dos capturas de pantalla de antiguos tweets de Antonio Maestre dejando clara la doble moral del periodista en el tema de los escraches, teniendo una opinión distinta si se producen contra el Partido Popular o contra diputados de Podemos: “Si son capaces de acosar y boicotear las vacaciones de un vicepresidente por su ideología imagina lo que harían contigo. Te sientas concernido o no” se lee en una de las capturas.

SOLIDARIO CON LOS MÁS NECESITADOS

Y es que si alguien ha aportado a la sociedad en esta etapa de crisis ha sido el cantante con raíces extremeñas. Tras anular en 2020 sus conciertos en Andalucía a causa de la pandemia fue el propio cantante quien decidió repartir alimentos de primera mano no perecederos para las personas mayores que se encontraban solas en casa. Habilitando la furgoneta de la propia gira para ello.

POR NUESTROS MAYORES.

Hola #Madrid hemos comprado alimentos de primera necesidad no perecederos para aquellas #PersonasMayores que estén solas en casa y lo necesiten, tomando todas las medidas de precaución necesarias.

Tel: 660 18 12 58 pic.twitter.com/eyjT67vegG — HUECCO (@Huecco) March 16, 2020



