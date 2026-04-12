El Burgo se defiende de Israel y niega ser antisemita tras quemar un muñeco de Netanyahu

El pueblo de El Burgo (Málaga) ha replicado a Israel que no es antisemita después de que este país convocara a la encargada de negocios española para una reprimenda. La polémica surge por la quema de un muñeco que representaba al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su tradicional festividad de la Quema de Judas.

Una tradición contra "el mal"

La alcaldesa de la localidad, la socialista María Dolores Narváez, ha explicado que es una costumbre que se remonta a principios del siglo pasado. "Es una tradición que se lleva haciendo desde principios del siglo pasado, ya se venían quemando muñecos que representan el mal", ha señalado. Ha defendido que el objetivo es quemar un Judas que "simboliza todo lo malo que ha pasado durante el año para que luego resucite de ahí lo bueno".

Ni somos antisemitas, ni estamos contra el pueblo de Israel, ni muchísimo menos" María Dolores Narváez Alcaldesa de El Burgo

Además, ha sido tajante al afirmar: "Ni somos antisemitas, ni estamos contra el pueblo de Israel, ni muchísimo menos; somos un pueblo acogedor que siempre trata a todo el mundo por igual". Narváez ha añadido que al muñeco "no se le pone nombre, cada uno interpreta lo que es" y que el fin es quemar "todo lo malo que ha pasado durante el año para que resurja lo bueno, a ver si nos trae la paz".

Este año, ha destacado la regidora, al muñeco "se le pone el 'No a la guerra', que es lo más grave que está pasando ahora mismo en el mundo", y ha precisado que ella personalmente está "en contra de la guerra y del genocidio".

Crisis diplomática

La reacción de Israel fue convocar a la encargada de negocios española para recibir una reprimenda por la quema del muñeco, de 7 metros de alto y relleno con 14 kilos de pólvora. El Ministerio de Exteriores israelí aseguró en un comunicado que "el odio antisemita atroz que se manifiesta aquí es consecuencia directa de la incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez".

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha rechazado este sábado las acusaciones de antisemitismo. La tensión se eleva mientras el propio Netanyahu acusó este viernes a España de librar "una guerra diplomática" contra Israel, en un contexto de críticas españolas a la ofensiva en Gaza, que ha causado más de 72.000 muertos.

No es la primera vez que esta fiesta tradicional genera polémica. En el año 2025, la figura que se quemó en El Burgo fue la del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.