Cómo ahorrar combustible: consejos clave para reducir el consumo hasta un 40%

La inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, aparentemente venida a menos en los últimos días, ha provocado una subida en el precio del combustible, una circunstancia que golpea directamente el bolsillo de los conductores. Cada visita a la gasolinera se traduce en una sensación de que el coche consume más que nunca, pero la realidad es que gran parte de ese gasto adicional puede estar en manos del propio conductor. Según los expertos, hasta un 40% del consumo extra de un vehículo está directamente relacionado con los hábitos al volante, lo que abre una puerta a ahorrar una importante suma de dinero sin necesidad de cambiar de coche.

El primer error se comete antes de arrancar

El experto en motor Carlos Sedano advierte en COPE Málaga que el primer factor determinante en el consumo de un vehículo a lo largo de su vida útil es la decisión de compra. Equivocarse en este primer paso puede condenar al propietario a un gasto perpetuo. "Si usted compra un coche, se equivoca, lo ha sobremotorizado con más potencia de la que necesita, más tamaño, un SUV, que son más altos y tienen peor aerodinámica, toda la vida de ese coche va a estar consumiendo de más", explica Sedano. Por tanto, la elección inicial es un pilar fundamental para una futura conducción eficiente.

Ir más despacio no significa realmente ahorrar combustible" Carlos Sedano Experto en motor

Freepick La elección a la hora de comprar un coche es algo esencial en el consumo de combustible

Claves para una conducción eficiente en el día a día

En la conducción diaria, las prisas son el peor enemigo del ahorro. Sedano subraya la importancia de conducir de manera suave, lo que implica arrancar con delicadeza y anticiparse a las detenciones. "Levantar el pie mucho antes de llegar al semáforo o a la parada de un atasco" es una de las técnicas más efectivas. Se trata, en esencia, de mover el peso del vehículo de la forma más progresiva posible, tanto en la aceleración como en la frenada, una práctica que "ahorra muchísimo combustible".

Uno de los mitos más extendidos es que una menor velocidad siempre equivale a un menor consumo. Sin embargo, Sedano lo desmiente con una afirmación clara: "Ir más despacio no significa realmente ahorrar combustible". La clave reside en la gestión de las marchas. El experto ofrece un ejemplo gráfico: circular a 80 km/h en tercera velocidad puede suponer una diferencia de consumo de hasta un 70% respecto a hacerlo en sexta a la misma velocidad. La regla de oro es utilizar siempre la marcha más larga posible siempre que las condiciones no requieran una aceleración inmediata, pues esto hace que el motor gire a menos vueltas y, por tanto, consuma menos.

Tener mal la presión de los neumáticos es una de las formas más básicas de tirar dinero" Carlos Sedano Experto en motor

Errores comunes: ciudad, neumáticos y repostaje

En el entorno urbano, con atascos constantes, uno de los errores más flagrantes es acelerar bruscamente para cubrir una pequeña distancia y frenar de nuevo. Poner en movimiento la masa de un coche desde parado para detenerla a los pocos metros es, según el experto, "el momento de más consumo del coche" y una práctica "terriblemente cara" desde el punto de vista de la eficiencia energética.

Otro factor crucial, y a menudo ignorado, es la presión de los neumáticos. Se estima que el 60% de los conductores en España circulan con las ruedas por debajo de la presión recomendada. Llevar los neumáticos desinflados, aunque sea solo medio bar por debajo de lo indicado, puede incrementar el consumo entre un 5% y un 7% de manera constante. Se trata de un gasto continuo que podría evitarse con una simple revisión periódica en la gasolinera.

El hábito de repostar también tiene un impacto directo en el gasto. La costumbre de añadir pequeñas cantidades de combustible, como 15 o 20 euros cada vez, es contraproducente. Sedano lo califica como "una de las formas más básicas de tirar dinero". Cada desvío a la gasolinera implica tiempo y consumo adicional, posibles atascos y esperas en el surtidor. Por ello, la recomendación es clara: llenar el depósito siempre hasta arriba para optimizar los desplazamientos y minimizar las visitas a la estación de servicio.

Finalmente, el experto aborda la utilidad del modo ECO presente en la mayoría de los coches modernos, especialmente en los automáticos. Su función es gestionar la electrónica del motor para reducir la entrega de potencia y optimizar el consumo. Sedano es tajante: "Es absoluto". Recomienda tenerlo siempre activado, ya que el ahorro es importante y no penaliza la seguridad. Si se necesita la máxima potencia para un adelantamiento, basta con pisar el acelerador a fondo para desactivar temporalmente el modo eco.

Freepick Se recomienda tener activado siempre el modo ECO

Ahorrar combustible no es solo una cuestión de dinero, sino también de seguridad y sostenibilidad. El propio Sedano confiesa que utiliza el ordenador de a bordo para intentar batir sus propios récords de bajo consumo en cada trayecto. Este pequeño 'juego' no solo se traduce en un ahorro, sino que también le ayuda a "permanecer atento a la conducción", convirtiendo un viaje monótono en un ejercicio de eficiencia y concentración que, en última instancia, mejora la seguridad de todos en la carretera.