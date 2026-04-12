Lorca impulsa la transformación verde de su castillo para protegerlo contra la erosión

El Ayuntamiento de Lorca ha iniciado un proyecto de restauración paisajística interior y exterior del castillo, una actuación clave para la consolidación y mejora medioambiental de la Fortaleza del Sol, protegerla contra la erosión y la desertificación. Con una inversión de 136.000 euros, la acción se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino financiado por los fondos Unión Europea-Next Generation EU.

Un oasis de biodiversidad en el interior

La intervención dentro del recinto amurallado se realiza en un área de 16.000 metros cuadrados y se centra en potenciar sus valores medioambientales con soluciones basadas en la naturaleza. Además de proteger las zonas arqueológicas, se ampliará el Oasis de Mariposas, un refugio de biodiversidad pionero en la Región de Murcia. También se mejorará la eficiencia hídrica con sistemas de riego sostenibles.

Seguimos avanzando en un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la calidad y el respeto por nuestro legado" Santiago Parra Concejal de Turismo

Lucha contra la desertificación en las laderas

En el exterior, se actuará sobre 51.377 metros cuadrados de las laderas del castillo para consolidar el terreno y prevenir desprendimientos y escorrentías. La siembra de plantas autóctonas será fundamental para sujetar el suelo, reducir la erosión y frenar la desertificación. Según el concejal de Turismo, Santiago Parra, esta medida permitirá “proteger tanto el monumento como su entorno natural, garantizando su conservación a largo plazo”.

Ambos proyectos buscan la transición ecológica del monumento, combinando la protección del patrimonio con el fomento de la fauna y el uso eficiente del agua. El edil Santiago Parra ha subrayado que la iniciativa reafirma el compromiso de la ciudad con un modelo de futuro: “Seguimos avanzando en un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la calidad y el respeto por nuestro legado, posicionando a Lorca como un destino comprometido con el medio ambiente”.