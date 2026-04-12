La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) urge al Gobierno a actuar ante la "devastadora" amenaza que se cierne sobre el ganado español

La UCCL urge al Gobierno a actuar ante la "devastadora" amenaza que se cierne sobre el ganado español

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha valorado positivamente la firma de un documento de postura común en la comunidad que será trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este acuerdo llega para hacer frente al riesgo de entrada de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), una enfermedad que supone una grave amenaza para la cabaña bovina de la región, la más numerosa de España.

Un año de reivindicaciones escuchadas

Desde la UCCL han destacado que muchas de las medidas recogidas en este documento coinciden con las reivindicaciones que la organización lleva planteando desde hace más de un año. “Por fin se empieza a escuchar al sector y a tener en cuenta propuestas que venimos defendiendo desde hace tiempo”, señalan desde la organización agraria.

La posible entrada de la DNC en Castilla y León tendría consecuencias devastadoras no solo para las explotaciones ganaderas, sino también para el conjunto del medio rural. Por ello, la organización considera fundamental que se actúe con urgencia y determinación para proteger al sector.

COPE Un veterinario durante la vacunación de cabezas de ganado bovino en una granja

Las medidas clave para blindar al sector

Entre las propuestas defendidas por la UCCL se encuentra la revisión de la categorización de la enfermedad en la normativa europea y la autorización de la vacunación preventiva en las consideradas como zonas de riesgo. Además, exigen un refuerzo de la bioseguridad, la vigilancia sanitaria y un control más estricto de los movimientos de animales.

El plan de acción también contempla la necesidad de establecer protocolos de actuación claros ante distintos escenarios y la inclusión de la enfermedad en el sistema de Seguros Agrarios. Finalmente, se reclama la creación de un baremo de indemnizaciones justo y homogéneo a nivel nacional para cubrir las posibles pérdidas de los ganaderos.

De las palabras a los hechos

La organización exige ahora que el Ministerio de Agricultura no se quede en declaraciones y traduzca estas propuestas en acciones concretas e inmediatas. “Llevamos un año advirtiendo de este problema y proponiendo soluciones. No podemos permitir que, una vez más, se actúe tarde”, subrayan desde UCCL.

Desde la UCCL reiteran que la prevención y la preparación son claves para evitar una crisis sanitaria y económica de gran magnitud en el sector bovino. Por ello, han asegurado que se mantendrán vigilantes para que estas medidas se pongan en marcha sin más demora, reafirmando su compromiso con los ganaderos y la defensa del medio rural.