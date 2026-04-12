Chuchi Cos, exentrenador del Racing, antes del crucial duelo por el liderato ante el Almería: "En cuanto ganes un partido las cabezas se van a liberar"

Chuchi Cos analiza la previa del partido entre el Racing y el Almería de esta noche en El Sardinero

El exentrenador del Racing, Chuchi Cos, ha analizado el crucial partido de hoy domingo (21:00 horas en El Sardinero) contra el Almería. Cos mantiene una estrecha amistad desde hace 30 años con el técnico rival, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', con quien compartió vestuario y piso en su etapa como futbolistas en Pontevedra, lo que le otorga una perspectiva única del enfrentamiento, ya que desde entonces es frecuente que mantengan conversaciones periódicas; sin ir más lejos, la última fue tras la victoria in extremis de los andaluces sobre el Leganés (2-1, marcando en el tiempo añadido el gol de la victoria).

Chuchi Cos Chuchi Cos, en una visita que hizo a Rubi a Valladolid en 2015, en su etapa como entrenador en el club pucelano

La dinamita de un Almería con 'siete delanteros'

Cos destaca el inmenso potencial ofensivo del conjunto andaluz. Según le confesó el propio Rubi, el Almería cuenta con siete delanteros que podrían ser titulares, lo que les permite hacer rotaciones sin que el rendimiento del equipo se resienta: "Tienen un potencial arriba que en cualquier momento, en un zarpazo, te meten dos goles", ha advertido Cos.

A pesar de la mala racha de los cántabros, el respeto de los rivales sigue intacto. El técnico del Almería le transmitió a Cos su preocupación, ya que la sensación general es que, incluso jugando mal, el Racing puede resolver un partido en una sola jugada: "El Racing, por muy mal que esté, tiene unos jugadores que aunque estén mal, te la lían en en un minuto", le comentó Rubi.

LaLiga Gustavo Puerta, en un lance del juego durante el Almería - Racing de la primera vuelta

El Racing, por muy mal que esté, tiene unos jugadores que te la lían en un minuto" Chuchi Cos Exentrenador del Racing y comentarista en COPE Cantabria

El 'entorno viciado' y las dudas en el Racing

El exentrenador racinguista considera que el nerviosismo y el "entorno viciado" que rodea al equipo se deben a los fantasmas del año pasado. Por ello, ha calificado el partido de esta noche como "clave" para "liberar cabezas", ganar a un rival directo y volver a ampliar la distancia en la clasificación.

Cos también ha mostrado su preocupación por las últimas decisiones de José Alberto, el entrenador del Racing. Considera que está realizando "demasiados cambios" en el once, lo que puede ser contraproducente: "Esos tumbos que vienen más del entrenador que del equipo pueden crear dudas", ha señalado.

José Alberto está haciendo muchas rotaciones que no veo necesarias, esos tumbos pueden crear dudas" Chuchi Cos Exentrenador del Racing y comentarista en COPE Cantabria

Finalmente, Chuchi Cos ha defendido la continuidad de José Alberto, calificando como "una locura" un posible cese. Sostiene que el problema actual es "más anímico que físico" y que no se debe a la preparación. En su opinión, todo pasa por "ver vídeos y repetir lo que has hecho bien", convencido de que "en cuanto ganes un partido, otra vez las cabezas se van a liberar".