Pide la cuenta en un restaurante italiano de Málaga y le cobran 1 euro por un alimento que siempre había sido gratis

Jesús Málaga, un usuario de X (antigua Twitter), compartió el pasado mes de agosto una experiencia que ha desatado un intenso debate en redes sociales: al pedir la cuenta en un restaurante italiano de la ciudad, descubrió que le habían cobrado 1 euro por un grisini que no había pedido ni consumido, y que tradicionalmente se servía como cortesía. "Primera vez que me cobran 1€ por un grisini de cortesía (que ni había pedido ni consumido) en un italiano…", escribió en su perfil, junto a una foto del ticket que reflejaba el concepto "pan grisini" con un importe de 1 euro.

La publicación, que acumuló cientos de respuestas en pocas horas, evidenció una preocupación creciente entre los consumidores: la expansión de cobros encubiertos o no consentidos en establecimientos hosteleros. Muchos usuarios relataron situaciones similares, desde suplementos por terraza no anunciados hasta cargos por agua del grifo o cubiertos. Otros, sin embargo, defendieron la práctica argumentando que "nada es gratis" y que los establecimientos deben cubrir costes. La polémica llega a tal punto que hay que revisar qué dicen las organizaciones de consumo como la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) y FACUA-Consumidores en Acción sobre los límites legales de estas prácticas.

¿Es legal cobrar por productos no solicitados?

Según la OCU, los establecimientos pueden cobrar por partidas como el pan, los aperitivos o el agua, pero solo si cumplen dos condiciones básicas: 1) el precio debe estar claramente anunciado en la carta o lista de precios, y 2) el consumidor debe ser informado antes de su consumo. En el caso del grisini, si no estaba listado en la carta o no se advirtió verbalmente, el cobro sería irregular. Además, si el producto se sirvió sin mediar solicitud expresa, el cliente tiene derecho a rechazar el pago.

FACUA, por su parte, insiste en que cobrar por elementos "de cortesía" previamente gratuitos constituye una práctica engañosa, especialmente si no existe transparencia previa. "Los consumidores no deberían sorprenderse con conceptos inesperados en la factura", señaló la organización en un comunicado reciente.

El contexto legal: agua, pan y "suplementos ocultos"

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, en vigor desde 2022, obliga a bares y restaurantes a ofrecer agua del grifo gratis. Sin embargo, no existe una normativa estatal que regule específicamente el cobro de pan o aperitivos no solicitados. Aquí, la clave es la información previa.

Alamy Stock Photo Una cuenta de bar o comida pagada

La OCU detalla que:

El pan solo puede cobrarse si se especifica el precio por unidad o comensal en la carta.

Los aperitivos no pedidos (como aceitunas o grisinis) pueden facturarse si están listados, pero si el consumidor no fue informado, puede negarse a pagar.

Suplementos por terraza o mesa son válidos solo si se anuncian de forma clara y cuantificada (no basta con un porcentaje).

Este marco legal choca a veces con la realidad. Un estudio de la OCU reveló que el 30% de los usuarios encontraron conceptos injustificados en sus facturas, como "cubiertos", "limpieza COVID" o "reserva".

Las reacciones en redes: indignación y división

La publicación de Jesús Málaga en X funcionó como catalizador de malestar acumulado. Respuestas como "Esto es abusivo. ¿Dónde está el límite?" o "Yo directamente me niego a pagar lo que no pedí" se mezclaron con comentarios como "Los locales tienen derecho a cobrar por lo que sirven, pero deben avisar". Algunos usuarios señalaron que, en tiempos de inflación, los restaurantes buscan compensar costes mediante estas prácticas, pero la falta de transparencia las hace cuestionables.

FACUA ha aprovechado el caso para recordar que los consumidores pueden reclamar mediante hojas de reclamaciones y que, en casos de cobros abusivos, las multas pueden llegar a 500.000 euros para infracciones graves.

Alamy Stock Photo Un camarero sirve bebidas en la terraza de un bar repleto

Málaga: un destino turístico bajo la lupa

El incidente ocurre en un contexto particular: la ciudad andaluza recibe millones de turistas anuales y acaba de celebrar su Feria de Agosto, donde se autorizaron 242 puestos de alimentación y 117 casetas. Aunque el Ayuntamiento realiza controles de inspección para garantizar prácticas justas, casos como este muestran que los abusos persisten.

Curiosamente, la Feria de Málaga 2025 promovió actividades gratuitas para familias, un contraste con prácticas como la del restaurante italiano.

Consejos para consumidores: cómo defenderse

Tanto OCU como FACUA recomiendan:

Revisar la carta previamente: Buscar precios de partidas como pan, agua o aperitivos.

Preguntar antes de consumir: Si sirven un producto no pedido, cuestionar si es gratis.

Exigir el ticket y conservarlo: Es esencial para reclamar.

Utilizar las hojas de reclamaciones: Disponibles en todos los establecimientos.

Apoyarse en asociaciones de consumo: OCU y FACUA ofrecen asesoramiento jurídico.

La transparencia como única solución

El caso del grisini de 1 euro es solo un ejemplo de una problemática broader: la tensión entre la necesidad de rentabilidad de los negocios y los derechos de los consumidores. Como resume la OCU, "Los precios son libres, pero deben ser anunciados" [citación:4]. En un sector tan visible como la hostelería, la confianza del cliente es un activo irrenunciable. Cobrar por lo que ayer era cortesía puede ser legal si se anuncia, pero si se hace de forma encubierta, se pierde algo más que un euro: se pierde la fidelidad.

Mientras, Jesús Málaga concluye: "Ojalá mi queja sirva para que otros no pasen por lo mismo". Las redes sociales ya le han dado razón.