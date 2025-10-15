COPE
Podcasts
Granada - Sta. Fe
Granada - Sta. Fe

Javier Jiménez cuenta la historia de Spiky en su primera novela ´El Rey del chorizo´.

Combina humor, melancolía y crítica social en una divertida historia. 

Javier Jiménez
00:00
Descargar

Fran Viñuela

Granada - Publicado el - Actualizado

1 min lectura9:41 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE GRANADA

COPE GRANADA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 15 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking