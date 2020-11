Las mejores recetas para cocinar la coliflor y dejar de odiar esta verdura

La coliflor es un alimento que no suele tener demasiada buena fama entre muchas personas. El mal olor que desprende cuando la cocinamos suele retraer a muchos comensales a la hora de consumirla o ni si quiera de probarla.

Guste más o menos, la coliflor está en plena temporada y lo mejor es que nos proporciona propiedades beneficiosas para nuestro organismo. Ana Bardají, colaboradora del programa “Mercados” en COPE Málaga y especialista en cocina saludable nos da pistas de lo que podemos hacer con la coliflor para que nos atraiga y no nos dé repulsión: “La coliflor es una verdura súper completa. A nivel nutricional, de fibras, los antioxidantes que nos aporta. Tiene una sustancia que es la colina que se considera el alimento del cerebro. Es rica en vitaminas y sales minerales y además tiene pocas calorías”.

Dentro de que es una verdura que no atrae de primeras, también está el desconocimiento a la hora de cocinarla. Es por ello que te proponemos tres sencillas recetas para romper el cliché de la coliflor y que te atrevas a cocinarla y a tomarla más allá de la típica coliflor hervida o en un potaje.

Ana Bardají nos recomienda estas recetas:

Tortilla de coliflor

Para esta receta necesitaremos una coliflor. La coliflor la herviremos y la escurriremos bien. Posteriormente, sofreímos la coliflor en una sartén con aceite de oliva ajos y con un poco de pimentón, eso al gusto. Una vez que esté dorada la cuajamos con los huevos. Para que nos hagamos una idea de la medida añadiríamos la misma cantidad de huevos que si hiciéremos una tortilla de patatas, sustituyendo la patata por la coliflor. El sabor de la tortilla te sorprenderá, nos explica Ana Bardají.

Salsa carbonara con coliflor

Esta opción viene bien para que los más pequeños se acerquen a la coliflor de una manera camuflada. Así le podemos hacer la pasta que más les guste y acompañarla de esta salsa.

Para la preparación de la salsa carbonara lo primero que haremos será pochar una cebolla picada a fuego lento para que no se nos queme. Que la cebolla quede blanda y blanca. Luego añadimos la coliflor cortada cruda, no hace falta hervirla. Posteriormente le añadimos agua y se nos quedará como un puré. Cuando esté la coliflor blanda la sacamos y la trituramos. Le podemos añadir sal, pimienta y nuez moscada al gusto. El truco está en que si le añadimos mucha cantidad de cebolla no sabrá demasiado a coliflor ya que la nuez moscada también ayuda a camuflar el sabor. También se puede hacer como bechamel.

Cous cous de coliflor

Hervimos una coliflor y la rayamos. La coliflor la vamos a comer cruda. Lo que debemos de rayar es la zona blanca, la flor. El tallo lo podemos reservar para una crema o la tortilla. La coliflor sería el sustituto del cous cous. La podemos acompañar con tomate, pimiento picado, cebolla, pasas o dátiles y perejil picado. Lo podemos aliñar con aceite de oliva, sal y limón. Puede ser un acompañamiento fresco para otro tipo de plato.

