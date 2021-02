Iker Jiménez habla alto y claro sobre el 8M: 500 personas... ¿y yo no puedo ver a mis padres?

Un año después, la polémica sobre las manifestaciones del 8M (Día Internacional de la Mujer) vuelve a estar presente. Iker Jiménez no ha dejado pasar la oportunidad y ha mostrado su desacuerdo en el programa 'Horizonte' que emite Mediaset. La controversia ha surgido a raíz de la notificación de la Delegación del Gobierno en Madrid, que ha permitido las manifestaciones siempre y cuando no superen las 500 personas, un criterio proveniente de la Consejería de Sanidad de la comunidad.

Las asociaciones feministas han anunciado que su idea es manifestarse una vez más este año a pesar de la crisis sanitaria que atraviesa el país, pero Iker Jiménez se muestra contrario porque puede ser “un desastre inmunológico”. Otro de lo que se ha mostrado en contra de la celebración de estas manifestaciones ha sido el propio alcalde Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, que asegura que “las aglomeraciones puedes ser un factor de transmisión y riesgo, son muy difíciles de controlar”. Asimismo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, también aconseja no celebrar manifestaciones porque “todavía estamos en situación de riesgo extremo, no ha lugar”.

Pablo Fuente, José Miguel Gaona, María Montoya e Iker Jiménez

IKER JIMÉNEZ, EN CONTRA DE LAS MANIFESTACIONES

Las manifestaciónes del pasado año con motivo del 8M trajeron muchísima cola y polémica y ahora el tema vuelve a salir a la palestra. Pero no por recordar aquellas aglomeraciones, sino por lo que se puede venir este próximo 8M, ya que José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, ha indicado que se permiten las manifestaciones del 8M mientras no se supere las 500 personas. Es decir, las concentraciones se harán por grupos de no más de 500 personas y tendrán que llevar la mascarilla obligatoriamente.

Me hace gracia los que dicen que me meto con las manifestaciones del 8M y no con el concierto de Raphael. ��Evidentemente no han visto los programas recientes donde he remarcado la barbaridad del concierto de forma rotunda. ¿Son ignorantes, no atienden o sencillamente mienten? �� — Iker Jiménez (@navedelmisterio) February 25, 2021

Estas medidas están siendo muy polémicas y no convencen a muchos, incluida la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Al respecto también se ha pronunciado el periodista vasco Iker Jiménez en el programa 'Horizonte' que presenta junto a Carmen Porter. “Yo no puedo ver a mis padres porque no nos podemos reunir con no convivientes y ¿ahora se pueden reunir 500 personas? Estoy a favor de la libertad de expresión, pero si haces muchas manifestaciones de 500 personas es lo mismo que una de un millón y esto, inmunológicamente, puede ser un desastre”, opina Iker Jiménez.

LA OPINIÓN DEL DR. GAONA Y PABLO FUENTE

"Sabían perfectamente lo que podía pasar el 8M pero se lo pasaron literalmente por el forro" @doctorgaona#Horizontepic.twitter.com/INecHRkWRT — Iker Jiménez (@navedelmisterio) February 24, 2021

Junto a Iker Jiménez y Carmen Porter se encontraban el economista y divulgador Pablo Fuente, el doctor en Medicina especializado en Psiquiatría José Miguel Gaonay la doctora e investigadora del CSICMaría Montoya. Ambos invitados y habituales colaboradores del programa también fueron críticos con la decisión de permitir las manifestaciones del 8M. “Ahora tenemos datos de que esto es una temeridad, es una broma absolutamente macabra. Ojalá reine la cordura y esto no se permita, es un sinsentido”, apunta Pablo Fuente

El prestigioso doctor José Miguel Gaona también se muestra contrario a la celebración de dichas manifestaciones debido a la pandemia del Covid-19 e incluso cuenta que el año pasado no se debieron permitir su celebración porque en el Gobierno ya eran conscientes de la peligrosidad del coronavirus. “Fernando Simón firmó en febrero una serie de informes en los que advirtió de la peligrosidad del virus que se venía encima, de las reuniones, de la utilización de mascarillas, etc.”, explica el doctor Gaona.

LAS REDES SOCIALES ARDEN CON LA DECISIÓN

Muchos rostros conocidos se han pronunciado a través de las redes sociales sobre estas medidas para la celebración de las manifestaciones del 8M.

NO LO ENTIENDO, he oído al Delegado del Gobierno de Madrid decir que va a permitir el 8M, manifestaciones de hasta 500 asistentes. ¿Con que cara decimos a la gente que no pueden juntarse más de 6 en las terrazas o con la familia? ��‍♂️��‍♂️ — Alfredo Perdiguero M. ���� (@PerdigueroSIPEp) February 24, 2021

Delegación del Gobierno autoriza manifestaciones que no superen las 500 personas el 8M.



La Ministra de Sanidad sobre las manifestaciones el 8M: “no ha lugar. La situación no permitiría ni se entendería llevar a cabo estos actos"



Cinco horas de diferencia. pic.twitter.com/nnXVtqXpU3 — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 24, 2021

No puedes ver a tus padres, no puedes salir a cenar, no puedes abrir tu negocio, no puedes reunirte con nadie, no puedes salir de tu ciudad, no puedes ir al fútbol, no habrá procesiones, ferias ni romerías, pero habrá cientos d manifestaciones de 500 personas el #8M es de locos — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) February 24, 2021

Hace dos días, científicos afirmaron que nos habríamos evitado 23.000 muertos si hubiesen confinado el país una semana antes.



No se hizo para celebrar el 8-M y hoy dicen que quieren volver a salir a la calle. Eso sí, tu negocio cerrado y no se te ocurra ir a ver a tu familia. — Jano García (@janogarcia_) February 22, 2021

La Delegación del Gobierno permitirá manifestaciones del 8M con hasta 500 asistentes. TODOS A LAS TERRAZAS. — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) February 24, 2021