Iker Jiménez revela el terrible final que sufren los perros en China por el coronavirus

El origen del COVID-19 es todo un misterio. Nadie conoce a ciencia cierta como se originó este virus que están matando a miles de personas por todo el mundo y de qué animal procede, las investigaciones apuntan a que su origen podria estar en un murciélago de esa región de China. Lo sí se tiene claro es que su origen están en la ciudad china de Wuhan.



Sin embargo, lo que mucha gente desconoce, es que en ciertos sectores de China se apunta que los perros pueden ser los causantes de la propagación de este coronavirus, es por ello que este animal doméstico está pagando las consecuencias: "Se están matando perros a mansalva en China porque creen que los perros callejeros pueden tener restos de esos murciélagos que devoran. Pero a día de hoy los que están en el origen del virus no saben dónde está el origen del virus, ni cuál es el animal intermedio", apunta Íker Jiménez en 'La Noche de Adolfo Arjona'.

A tenor de las múltiples investigaciones que se están llevando a cabo, muchas de esas pesquisas apuntan a que el origen del COVID - 19 podría estar en un murciélago muy típico de esa zona de China y una serpiente: "Lo último que sabemos desde Wuhan, dicen que este virus tiene un noventa y tantos por ciento de un murciélago conocido como de herradura.



Pero se desconoce que animal o que cosa añade el porcentaje restante, este virus es muy diferente al resto de coronavirus, se dice que esa parte pertenece a una serpiente muy venenosa con una picadura un 16 veces más letal que la cobra y que se llama krait, su mordedura ha matado a mucha gente en China. No entienden los virólogos como lo que más se parece a este coronavirus que ha entrado en nuestros cuerpos parte sea de un murciélago de Wuhan y esta serpiente", explicaba Íker Jiménez.

WUHAN ZONA CERO

Lo que sí se ha podido comprobar a través de Milenio Live es que en el laboratorio de Wuhan está la clave del origen y la propagación del COVID – 19: “Será muy difícil responder a las preguntas porque hay muchos intereses. Yo no voy de conspiranoico. Hay gente que no quiere seguir hablando de esto. Llegué a saber el número de murciélagos que estaban en el mercado de Wuhan.



Descubrí que dos operarios tuvieron que hacer cuarentena mucho antes del coronavirus, dos doctores, con nombres y apellidos mordidos por este murciélago en los experimentos. China es el lugar del mundo donde más virus procedentes de murciélagos existen guardados en neveras pase esto... claro que puede ser sólo del animal, no hace falta deformarlo. Pero que se pudo escapar y que uno de sus operarios pudo transmitirlo, estoy absolutamente seguro.



Estados Unidos ya había advertido sobre el peligro de este laboratorio, pero luego hay mucha propaganda y mucha disputa entre Estados Unidos y China. Pero lo que es seguro es que a menos de 300 metros de este mercado existen un laboratorio con dos mil virus diferentes procedentes de esa bomba quioquímica que es un murciélago”.

