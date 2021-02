La historia de Carlos, el joven repartidor que estudia bajo la luz de una farola en Málaga

Su nombre es Carlos Alegre, tiene 24 años y aunque es madrileño actualmente vive en Málaga. Sin saberlo hace tan solo unos días una imagen suya comenzó a recorrer los grupos de Facebook. En la fotografía aparece Carlos sentado bajo la luz de una farola junto a su ciclomotor y una bolsa de repartidor. Entre pedido y pedido Carlos aprovecha para estudiar.

Pedro G. Díaz compartió esta imagen en el ‘Grupo de Beneméritos de la Guardia Civil con un bonito mensaje: “Un joven espera alguna llamada de ‘Glovo’, sentado en el suelo estudia a la luz de una farola. Sacó su libro y unos apuntes y estuvo estudiando casi 20 minutos hasta que le entró un pedido”, imagen y mensaje emocionó a los usuarios.

COPE Andalucía se ha puesto en contacto con Carlos, es uno de los estudiantes de la Escuela de Mecánica de Competición ‘EMA Competición’ en Málaga, y como dicen sus profesores, uno de los mejores alumnos. “Me enteré por mis amigos, yo no tengo redes sociales, me mandaron la foto por Whatsapp y no nos lo creíamos” nos cuenta.

Sí, la foto que se ha hecho viral estos días del chico en Pedregalejo estudiando mientras esperaba su próxima entrega de @Glovo_ES es alumno nuestro, uno de los mejores! Orgullo máximo! Carlos eres un gran estudiante y llegarás donde te propongas! https://t.co/Nj3wQtczGu — EMA Competición (@EMACompeticion) February 22, 2021

FAMILIA Y AMIGOS, SUS PRINCIPALES APOYOS

Carlos nos dice que sin el apoyo de su familia y sus amigos no le sería posible hacer todo lo que hace. Afirma que actualmente es quien es por ellos: “Mis amigos están flipando pero yo lo veo normal, mis amigos trabajan y estudian y yo soy así por ellos, ellos son los que me motivan a mí”. Lo que le sorprende a Carlos es la repercusión de una imagen tan simple: “Mis amigos y yo decimos que ya tiene que estar mal el país para que una foto así se haga tan viral”.

En su día a día Carlos sale de la escuela a las 19:30h, llega a casa a las 20h y apenas le da tiempo a cambiarse para salir a trabajar como repartidor, un trabajo inestable pero que le permite ir estudiante en los tiempos muertos: “Entre pedido y pedido hay horas muertas, es la incertidumbre de este tipo de trabajos, no sabes cuando te va a salir otro pedido. Para no perder el tiempo meto los apuntes en el cajetín de la moto y me los voy leyendo hasta que me salgan pedidos”, nos cuenta.

UN EJEMPLO PARA LA JUVENTUD: “NO TODO ESTÁ PERDIDO”

Carlos es consciente de la imagen de la juventud en la actualidad tras los últimos disturbios en Barcelona: “El vandalismo, la agresividad…produce mucho ruido, es muy escandaloso, en cambio un chaval que solo estudia y trabaja no llama la atención, un chaval tranquilo que lo que hace es conseguir labrarse un futuro mejor”.

Además ha querido resaltar que más allá de esas imágenes de altercados y vandalismo hay gente que se lo trabaja: “Hay jóvenes que estudian, trabajan, llegan a casa y siguen estudiando, esos son mis amigos, lo de Barcelona me parece una salvajada” afirma.

Hoy hemos podido disfrutar de una masterclass a manos de Jesús Moreno, mecánico en #MotoGP de @avintiaracing .

¡Qué maravilla poder aprender de los mejores! Gracias “Señor Tomate” pic.twitter.com/CtXK1O8r3r — EMA Competición (@EMACompeticion) December 9, 2020

MOTOGP, EL FUTURO DE CARLOS

La escuela nos dice que Carlos es uno de los mejores alumnos de su promoción y que “no se esperaba este revuelo de noticias”. Dentro de su trabajo, Carlos tiene un gran objetivo en mente: “Me gustaría llegar a MotoGP, sería lo más, aunque la vida da muchas vueltas y me centro en mi día a día”. “El lunes tengo que ir al Circuito de Jerez y después al Circuito de Almería, al final las cosas buenas acaban llegando”.

Antes de Colgar Carlos nos dice que quiere dar un mensaje: “Hay gente que se lo trabaja, no todo es violencia y agresividad. No está todo perdido”.

