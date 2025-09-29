Manolo Lama defiende a Xabi Alonso por delante de los jugadores después de la derrota en el derbi: "Tú no puedes..."

El debate sobre el rendimiento del Real Madrid ha tomado temperatura en el programa Deportes COPE.

Durante el programa, Manolo Lama señaló que, si bien el equipo tiene talento de sobra para ganar la mayoría de los encuentros, la verdadera medida de su potencial se observa en los enfrentamientos directos contra los grandes de Europa. “A día de hoy, yo creo que a Xabi Alonso hay que seguir dándole tiempo, la competición lleva un mes”, se ha comentado en antena.

Cordon Press Simeone y Xabi Alonso, antes de un Atlético-Bayer Leverkusen

La defensa del entrenador

Durante el análisis, calificó de “injusto” que ya existan críticas hacia el técnico, tanto dentro como fuera del club. El argumento principal es que Xabi Alonso apenas “lleva un mes al frente del Madrid”, mientras que muchos de los jugadores acumulan una larga trayectoria en la plantilla.

Por ello, ha insistido en que, aunque el entrenador “comete errores como los cometía Ancelotti”, es momento de analizar el papel de los futbolistas: “Es verdad que hay que poner la lupa en los jugadores”.

No puedes perder un partido por actitud" Manolo Lama Narrador de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego

El foco sobre los futbolistas

La crítica más dura se ha dirigido hacia la actitud de los jugadores. En el programa afirmó que no se puede justificar una derrota por falta de intensidad, un aspecto que va más allá de la pizarra del entrenador. “Tú no puedes perder un partido en el que pierdas todos los duelos, en el que no ganes un balón dividido, en el que por arriba te ganen en todos los balones bombeados”, sentenció, definiéndolo como un “problema de calado más profundo, que es un problema de futbolistas”.

900/Cordon Press Los jugadores del Real Madrid, cabizbajos tras perder contra el Atlético.

Para matizar la idea, aclaró que no se trata de dudar de la calidad de la plantilla. Al contrario, insistió en que el talento del equipo es tan grande que "los jugadores del Madrid solos ganan el 95 por 100 de los partidos".

El problema, según este análisis, surge precisamente en ese pequeño porcentaje de encuentros de máxima exigencia, donde la actitud y la competitividad marcan la diferencia y donde realmente se ve si "el equipo está para aspirar a mucho o a poco".