El mensaje del padre de Lamine Yamal a su hijo mientras cocina unos nuggets: "Te estaré siempre agradecido, viviré de ti"

No se puede negar el tirón que tiene en sus redes sociales Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, que este lunes ha sorprendido al mundo enseñando su faceta como cocinero.

Como si fuera un chef de la televisión, ha dedicado media hora para elaborar unos nuggets caseros de pollo mientras compartía una serie de reflexiones y soltaba una serie de 'chascarillos' sobre cosas que le van pasando mientras elabora la receta: "Siempre tenéis que hacer las cosas con cantidad y calidad. Os voy a enseñar un truco perfecto, para que quede mejor le vamos a echar un 'huevillo' más".

Al margen de lo meramente culinario, lanzó algunos mensajes para sus 'haters' y salió en defensa de su hijo: "Yo no he dicho ninguna tontería. Para que lo sepa la gente, yo he dicho que mi hijo es el mejor del mundo. No he dicho nada más, pero bueno, no pasa nada. Que sigan hablando, que sigan hablando".

El momento 'álgido' del vídeo es cuando se dirige a quienes le critican argumentando que no trabaja porque ahora puede vivir de su hijo Lamine: "Quiero verdades. Hay muchos por ahí que dicen tonterías. Dicen, "Ay, ¿por qué no vas a trabajar? Vives de tu hijo." Os voy a decir una cosa, señores", avisa antes de ponerse la mano sobre el corazón: "Gracias, hijo, te lo estaré siempre agradecido. Viviré de ti".

Y recomendó a los 'chismosos' dedicarse a otra cosa: "Los que no tienen nada, ni hijos, ni hermanos, ni amigos, ni nada, estáis todo el día pendiente de la vida de los demás. Mejor buscaros algo que hacer, tío, porque mira lo que estoy haciendo yo. ¿Qué vas a decirme? ¿Que no hago nada? Lo siento, tío. Yo me estoy haciendo la comida", sentenció.