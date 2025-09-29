Maldini destaca el mejor partido de la segunda jornada de la Champions: "Debió ser la final del año pasado"

Después de una semana de "parón", regresa la UEFA Champions League y esta vez regresa de nuevo a la "rutina", con partidos el martes y el miércoles. En la primera jornada hubo partidos que se disputaron el jueves al no haber Europa League.

De nuevo, 5 duelos para equipos españoles, con rivales en frente muy diferentes. El martes juegan los dos equipos de la capital española. El Real Madrid ya está en Kazajistán para enfrentarse al Kairat Almaty (18:45), un equipo que en principio es muy inferior al conjunto de Xabi Alonso. El Atlético de Madrid, por su parte, después de salir reforzado tras una contundente victoria en el derbi, buscará la primera victoria frente al Eintracht de Frankfurt (21:00).

EFE Los jugadores del Atlético celebran el quinto gol contra el Real Madrid

Maldini analiza a los rivales de madrid y atlético

Maldini analiza los posibles peligros de los equipos madrileños. Califica el encuentro en la ciudad de Almaty como "un partido trampa y no es un campo fácil" para el equipo de Xabi Alonso. El comentarista de Tiempo de Juego mira al pasado reciente y avisa que "viene de pasar cuatro rondas previas y el Celtic de Glasgow no fue capaz de marcarle un gol en dos partidos". Pese a todo ello, Maldini considera al equipo merengue "muy favorito".

EFE Mbappé durante el entrenamiento del Real Madrid en Almaty

Del rival del Atlético de Madrid, Maldini afirma tener "muchas ganas de ver al Eintracht". El equipo alemán viene de otro gran triunfo en liga, (4-6 ante el Borussia Mönchengladbach). El analista de fútbol internacional explica que "Burkardt es un gran delantero, Doan en la derecha es peligroso y Knauff es de lo mejor que tiene" y la defensa colchonera deberá estar atenta.

una final anticipada

El miércoles será el turno del Athletic Club, del Villarreal y del FC Barcelona, con los tres equipos jugando a la misma hora (21:00). El combinado de Ernesto Valverde se mide a un Borussia Dortmund que viene lanzado y habiendo ganado los últimos 4 partidos de Bundesliga. Maldini lo califica como un "partidazo", aunque "exigente".

El Villarreal recibe a una Juventus que para Julio Maldonado "no convence" y deposita las esperanzas groguet "en Pepe, en Mikautadze".

EFE Unai Gómez prueba suerte con un disparo durante el Villarreal - Athletic.

Por último el turno del Barça, que verá como Montjuic volverá a acoger un partido de Champions, esta vez frente al vigente campeón, el Paris Saint Germain de Luis Enrique. Para Maldini este partido es "la que debió ser la final de la temporada pasada y no fue por que se interpuso Acerbi con aquel gol con el Inter".

EFE Lewandowski celebra el 2-1 del Barcelona contra la Real Sociedad.

Un encuentro al que el equipo francés llega con muchas bajas importantes. Marquinhos en defensa, las dudas en el centro del campo de Vitinha, Joao Neves, Fabián. En ataque no se quedan atrás y el Balón de Oro Dembelé y Doue están descartados para el choque.

Por todas esas ausencias Maldini considera al equipo de Hansi Flick, "bastante favorito", sobre todo por "el gran regresó de Lamine Yamal ante la Real Sociedad y el buen momento de Lewandowski, el crecimiento de Dani Olmo y por el espectáculo de Pedri y De Jong". Definitivamente para el comentarista de Tiempo de Juego es "una gran jornada de Champions".