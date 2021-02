Bertín Osborne plantea un cambio de rumbo a su vida sentimental: "¿Y si me apunto?”

Bertín Osborne sigue con la vida profesional tras su separación con Fabioladespués de 15 años juntos. Anoche recibió en su programa de Canal Sur ‘El Show de Bertín’ al grupo Azúcar Moreno, dos amigas muy queridas del artista, para charlar amistosamente sobre la vida profesional y sentimental de las hermanas.

Tras varios minutos la entrevista se centró en el tema sentimental de Toñi, que afirmó llevar mucho tiempo sin ninguna pareja. Entre las soluciones que buscó la cantante en el confinamiento estuvieron las nuevas aplicaciones de ligar, algo muy novedoso para las hermanas y para el propio Bertín, que preguntó curioso: “Pero eso tiene arte porque después te ponen una foto de su entrenador personal y la suya no”.

“¿TÚ CREES QUE SI ME PONGO...?"

Tras el rechazo de Encarni a las novedosas técnicas de su hermana para ligar, Bertín reía las anécdotas de la cantante y se lanzó con una pregunta que sorprendió a las extremeñas: "Me voy a poner yo también ahí, ¿tu crees que si me pongo…?". Sorprendida, Toñi Salazar no tardó en responderle: “¿Tú? Pero no des la cara, jamás”, mientras la hermana le comentaba: “Tu ligas como un loco ahí”. Bertín no paraba de reír: "¿Cómo tengo que hacer? Yo creo que ligar ahí es un peligro" indicó.

“YO ESTOY RETIRADO, ME CORTÉ LA COLETA”

Ante las curiosas preguntas del presentador, su colaboradora y amiga Vicky Martín Berrocal salió al rescate: "¿Pero qué estás hablando Bertín? Vamos a ver, ¿para qué te vas a meter ahí si te has cortado la coleta?" le espetó de broma. El presentador le dio la razón asegurando que todo era una broma: ¿Yo para que me voy a meter, si yo ya me he cortado la coleta, yo no quiero saber nada, me he retirado” zanjó. Su amiga Encarni Salazar le mostró su apoyo: “Si es lo que sientes...”.

Y es que tras la separación con Fabiola, Bertín decidió no buscar más parejas y ‘cortarse la coleta’, una decisión que anunció en su cuenta oficial de Instagram con un agradecimiento y sentido mensaje a su exmujer: “No voy a encontrar a nadie igual, de manera que no voy a buscar más. Me ‘corto la coleta’ como los toreros y me dedicaré a mi trabajo, a mis hijos, a mis amigos y a mis animales y deporte. ¿Lo demás? ¿Para qué?”.

También te puede interesar:

Bertín Osborne abre su corazón a Kiko Rivera: "Soy feliz con lo que he conseguido”

El Dr. Ramírez advierte sobre el milagroso spray anti-COVID que reduce los contagios: “De ningún modo”

Fabiola Martínez abre su corazón y habla por primera vez sobre si hay un nuevo amor en su vida

La drástica decisión de Fabiola para borrar por completo de su vida a Bertín Osborne: "Nunca es tarde”

Esta es la casa que Bertín Osborne y Fabiola venden por 3,5 millones de euros

Bertín Osborne acepta una curiosa invitación tras su ruptura con Fabiola: cambio de papeles