Bertín Osborne abre su corazón a Kiko Rivera: "Soy feliz con lo que he conseguido"

Kiko Rivera se ha lanzado a una nueva aventura y ha estrenado una sección dentro de su canal deTwitch titulada 'En casa con Kiko'. Para ello y como padrino, el hijo de Isabel Pantoja ha querido invitar a uno de los amigos más queridos de la familia, Bertín Osborne, quien ya hizo lo mismo en 'Mi casa es la tuya'.

Este sábado, presentador y DJ charlaban durante más de una hora ante los cientos de espectadores que veían como Kiko Rivera presentaba a su invitado de honor recordando a Pablo Motos en 'El Hormiguero' con su “Hoy viene a divertirse con nosotros Bertín Osborne”.

El actual presentador de Canal Sur no dejó pasar la ocasión de mencionar la foto que el DJ tenía a sus espaldas junto a su padre: "Antes de que me hagas ninguna pregunta, tengo que decirte que me encanta la foto que tienes detrás" comentó. Kiko por su parte recordaba con cariño su figura paternal: “Tengo entendido que mi padre era un fenómeno". Ambos contaron anécdotas del torero durante gran parte de la entrevista.

“HE LLEGADO A UN PUNTO DONDE CREO QUE SOY FELIZ”

Una de las herramientas de la plataforma Twitch son los comentarios en directo que dejan los espectadores y que no dejó pasar Kiko Rivera leyendo algunos de ellos: "¿Habiendo conquistado todo, cuales son tus metas por cumplir Bertín”. El artista, algo emocionado se abrió ante su amigo: “No me quedan muchas, en esta vida casi todo lo que he querido lo he conseguido a base de esfuerzo y trabajo. Prácticamente lo he conseguido todo”. “He llegado a un punto donde creo que soy feliz con lo que he conseguido en mi vida tanto material como espiritualmente” finalizaba.

Ante las nuevas oportunidades laborales que se abren con las redes sociales y plataformas como Youtube o Twitch, Bertín Osborne comentó incrédulo el uso actual de los móviles en las relaciones personales: “Me cabrea muchísimo cuando estás en una reunión y miras alrededor y ves a las cinco personas que te acompañan mirando el teléfono, ¿a qué habéis venido?", espetó.

FABIOLA, PRESENTE EN LA ENTREVISTA

El hijo de Isabel Pantoja quiso poner a prueba al presentador preguntándole si usa la red social Tik Tok, a lo que Bertín comentó “Yo tengo una moto” desatando las risas de Kiko. Ante las explicaciones del DJ el artista reconoció de qué hablaba: “Lo he visto, mi hijo Carlitos y Fabiola de vez en cuando hacen cosas de esas”.

PRÓXIMOS INVITADOS

Ante la nueva aventura de Kiko Rivera que ha apadrinado Bertín Osborne como invitado de honor, el DJ ya tiene preparado su segundo programa con un invitado y amigo muy especial:Jorge Javier Vázquez. El presentador de Mediaset confirmó en su programa la asistencia tornando los papeles de entrevistado y presentador tras las últimas entrevistas realizadas en Telecinco al hijo de Isabel Pantoja en plena guerra con su madre.

