El Dr. Ramírez advierte sobre el milagroso spray anti-COVID que reduce los contagios: “De ningún modo”

La aparición del espray Taffix está suponiendo un auténtico revuelo y es un producto que se está agotando a las pocas horas de llegar a las farmacias. Taffix es un espray nasal que ha irrumpido en la sociedad como un método más para protegernos y evitar un mayor contagio del Covid-19 e incluso los responsables de Nasus Pharma, empresa farmacéutica que comercializa el espray apunta que reduce el riesgo de infección en un 99,99% durante las cinco horas posteriores a su aplicación. Para conocer mejor si este espray revolucionario es o no tan efectivo, en COPE Málaga se han puesto en contacto con el doctor César Ramírez, reconocido médico y cirujano malagueño que también es fundador y presidente de la Fundación César Ramírez Bisturí Solidario.

“Los porcentajes que están saliendo con respeto a la reducción del riesgo de infección son impactantes e invitan a salir de casa corriendo a recorrer farmacias en su busca o bien añadirlo a tu lista de deseos en Amazon, dónde es número uno en ventas. El precio de cada tarro de 20 ml de este espray cuasi milagroso puede encontrarse desde 12,90 euros en la web elboticarioencasa y se comercializa también en paquetes de cuatro unidades al precio de 56,30 euros”, comenta César Ramírez.

NO EVITA EL USO DE MASCARILLAS

La caja que contiene el espray Taffix especifica que su utilización no evita el uso de la mascarilla, algo que tiene que quedar muy claro, puesto que es un producto adicional a la hora de reducir el riesgo por contagio. “La película de gel fino que crea Taffix es una capa adicional de protección”, cuenta César Ramírez, que también apunta que se puede leer que se defiende su utilización en entornos de alto riesgo, donde se producen aglomeraciones y también en espacios cerrados en general.

“A mí, personalmente, no me gusta este mensaje, tenemos que tener muy claro que los entornos de alto riesgo hay que evitarlos y el mensaje no puede ser que pueden frecuentarse usando el espray. Las medidas que sabemos que funcionan para evitar el contagio, como son las mascarillas FFP2, que nos protegen al 100% de la entrada de gérmenes; la distancia de seguridad de 1,5 metros y el estar en espacios ventilados; nos sirven siempre en estas circunstancias y en ningún estudio científico serio ni publicación se ha demostrado que el uso del spray Taffix implique menos riesgo de contagio por Covid-19”, subraya el doctor malagueño.

UN ESTUDIO SIN NINGÚN VALOR INTERPRETATIVO

La farmaceútica Nasus Pharma asegura, tras un estudio, que existe un porcentaje de casi el 100% de protección libre de coronavirus durante 5 horas. “Se basan en un estudio observacional sin ningún tipo de diseño científico serio llevado a cabo en una comunidad de alto riesgo en Israel de 243 personas que iban a llevar a cabo una celebración. De los 81 personas que lo usaron, se contagiaron dos y de los 160 que no lo usaron se contagiaron dieciséis. Estos resultados no tiene ningún valor interpretativo puesto que presentan una gran cantidad de lo que los médicos llamamos sesgos o factores de distorsión que lo desvisten de cualquier nivel de calidad científica”, apunta el doctor Ramírez.

Para llevar a cabo un estudio formal y que fuese útil a la hora de sacar conclusiones, César Ramírez da un ejemplo para que los datos cosechados sí fuesen realmente interpretables. Para ello, el doctor malagueño indica que, por ejemplo, habría que elegir un grupo amplio de unas 20.000 personas. “Se hubieran dividido en dos grupos igualmente repartidos y sin ellos saberlo se les hace usar el espray Taffix o un espray placebo con agua, por ejemplo, e instruirlos a usar de forma rigurosa las mascarillas, respetar la distancia social y evitar los espacios cerrados, para reproducir igualdad de situaciones. Si tras dos semanas analizamos las diferencias entre ambos grupos y se aprecia que los que usan el espray se contagian menos, estaríamos hablando de otra cosa y de un gran adelanto que unir a las '3 M' (lavarse las manos, guardar los metros adecuados de distancia social y llevar mascarilla)”, explica.

LA CONCLUSIÓN DE CÉSAR RAMÍREZ

Para finalizar su intervención en COPE Málaga, el doctor César Ramírez cuenta que no va a poner “ningún interés más en este espray porque, además, el mensaje no puede ser que frecuentemos los espacios cerrados y repletos porque este espray nos protege. De ningún modo”, concluye.

