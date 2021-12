Unicaja Banco comenzará a informar a los trabajadores de las condiciones del despido voluntario

Este martes, 7 de diciembre, el plazo para que se eleve a definitivo el preacuerdo sobre el ERE de Unicaja Banco que alcanzaron el pasado viernes de madrugada empresa y sindicatos. A partir de ahora se pone en marcha otra fase de este despido colectivo.

A cada trabajador interesado en abandonar voluntariamente la entidad, la empresala tiene que informarle de las condiciones de su despido. Porque, aunque las condiciones se hayan diseñado por tramos de edad, cada empleado tiene unas circunstancias distintas. Lo explica Jesús Barbosa, de la organización sindical SUMA+T quien señalaba en una entrevista en COPE Más Málaga que, "a cada persona se le indican los números estimatorios de la cantidad de su indemnización, para que sepan y al final lo que quieres saber es cuanto te queda en euros y saber con seguridad si me acojo o no me acojo”, subraya.

PLAZO

Comienza a correr ese plazo, el que tiene la empresa para informar a los trabajadores de las condiciones de su despido. Un plazo que expira a mediados de enero y que Barbosa dice que, "a partir de ahí se apunta todo y tienen hasta 15 enero del próximo año 2022 y la empresa tiene un mes con las propuestas en la mesa y decidir las que se aceptan o no, ahí hasta 1513 no tienen capacidad de rechazo”, apunta.

Es decir, que si hay 1.513 interesados en el ERE, todos ellos podrán salir voluntariamente de Unicaja Banco. Si el cupo se supera, entonces el banco tendrá que elegir quién se va y, en ese caso, se priorizará la salida de los empleados de más edad.

DESPIDOS VOLUNTARIOS

Otra opción es que no se alcance esa cifra de 1.513 despidos voluntarios. Eso sí, el compromiso de la empresa es que si se llega a 1.314 bajas voluntarias, no se despedirá de forma involuntaria a 200 personas más para alcanzar el cupo de 1.513, "el abanico esta abierto a todos las edades, y hemos metido compensaciones que pensamos que son aceptables para todos, asó que se apunten y cobran todo de forma voluntaria”, comenta.

