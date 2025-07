El firme consejo de Pedro Ruiz a Lamine Yamal, aludiendo a Iniesta, Messi o Cruyff: "Por si acaso, y con la mejor intención, te digo"

Este miércoles, día de su renovación como futbolista del Barcelona,y en la semana posterior a su comentada celebración de su 18 cumpleaños, el ex periodista deportivo Pedro Ruiz ha querido enviar un mensaje a Lamine Yamal que ha recibido numerosas críticas positivas en las redes sociales, pese a que al comunicador no le faltan detractores que desaprueban su intención de aconsejar al futbolista del Barça y de la selección española.

La veteranía de Pedro Ruiz en el mundo de la comunicación y, concretamente, en lo que a deportes se refiere, le ha permitido construir un mensaje en el que ha invocado a algunos de los grandes mitos del fútbol moderno en nuestro país para que el futbolista del Barcelona pueda tomarlos como ejemplo, y no solo en lo deportivo.

Pedro Ruiz deja en sus redes el mensaje con la esperanza de que llegue a su destinatario final: "Verás, Lamine, ni me conoces ni es necesario, pero por si acaso, y con la mejor intención te digo, yo no inventé el mundo, ni tú tampoco. Me gusta mucho cómo juegas a fútbol, pero cuando sales del campo, estás eligiendo ahora el peor de los caminos", indicó, antes de enumerar a algunos de los grandes mitos del fútbol de nuestro país en las últimas décadas.

"Iniesta, Messi, Xavi, Johan Cruyff, Butragueño, Santillana, Kroos o Luis Aragonés no han cometido un error que llegue ni al 1% de los que llevas estos últimos días".

Después se dirigió en un tono más duro. "Lamine: marcar goles no te convierte en intocable. Prepararte una imagen moderna no te hace más inteligente. No darle la mano a Cristiano Ronaldo no te hace más valioso ni más valiente. Los que se hacen fotos contigo en tu fiesta de cumpleaños no son tus amigos y tú de ellos tampoco. Es postureo, te lo digo por experiencia", le aconsejó.

Instagram - Lamine Yamal Imagen de la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal

Después, en un tono más conciliador, y hasta más paternal, Pedro Ruiz lamenta que "sería una pena que una carrera como la tuya se truncara. Pero con tus últimas decisiones sería poco probable que yo le regalara una camiseta tuya a un sobrino mío. Cuando acaban los partidos empiezas a estar demasiadas veces fuera de juego, te lo digo con aprecio. Se puede uno equivocar, pero tan pronto y tanto no".

Terminó acordándose, con cariño, de su madre y de la gente "que tú quieres. Y te digo, sencillamente, que te deseo suerte. Pero sin criterio, no hay suerte que valga. Y una cosa para terminar, con afecto. Cuanto más se presume, menos se gusta". Concluyó deseándole dos virtudes: "Suerte y criterio".